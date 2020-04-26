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Коронавирус в Почаеве: местные власти будут просить ввести чрезвычайное положение

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Чрезвычайное положение в Почаеве - коронавирус в Почаеве
Блокпосты на въездах в Почаев / Нацполиция

Власть Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, будет просить ввести чрезвычайное положение. Местные чиновники сообщают о резком росте случаев коронавирусной болезни у местных жителей.

За последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, а 20 из них в городе Почаев и пригороде – поселке Старый Почаев. Об этом сообщил руководитель районной госадминистрации Вячеслав Онишкевич на своей фейсбук-странице.

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По его словам состоялось внеочередное заседание райкомисии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Кременецкой РГА. Кроме дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Почаев и Кременецкого района, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации.

Комиссия также решила обратиться за помощью к областной власти.

Есть резкий рост. Если за пять дней ситуация не изменится, то обращаемся к области инициировать процедуру введения чрезвычайного положения,
– рассказал Онишкевич.

В то же время BBC Украина со ссылкой на источник в местной власти сообщает, что "на месте не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств. А помощь из области и Киева не поступает".

При этом собеседник допускает, что если бы в Почаеве провести полтысячи ПЦР-тестов на коронавирус у руководителей и работников главных предприятий, то результат многих ужаснул бы.

Что предусматривает чрезвычайное положение?Фактически чрезвычайное положение отличается от чрезвычайной ситуации возможностью введения ограничений конституционных прав граждан. Например, в условиях чрезвычайного положения может быть введен комендантский час, а правоохранители смогут задерживать граждан за нарушение режима.

Что известно о ситуации с коронавирусом в Почаеве

  • О возможной вспышке коронавируса в Почаевской лавре стало известно в конце марта, когда молдавские паломники после посещения лавры заболели коронавирусной болезнью. Однако Лавра это отрицала.
  • Несмотря на запрет властей, Лавра не закрывалась ни в Вербное воскресенье, ни на Пасху и принимала на службе сотни верующих.
  • Сейчас известно о почти десяти больных священнослужителях и членах их семей, которые имеют отношение к Почаевской лавре. Часть из них уже лечится в Александровской больнице Киева.
  • Руководство Лавры лишь 21 апреля закрыло святилище для посетителей после того, как власти района заблокировали весь город.
  • С 22 апреля власти района полностью запретили въезд и выезд жителей города Почаев из-за вспышки коронавируса в городке на 8000 человек. Тогда больных было 43, а сегодня уже около 80.
  • Сейчас медики не могут провести тестирование на коронавирус среди жителей Почаевской лавры.

Что говорят в Минздраве

  • Председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский попросил помощи и финансирования у государства и отметил, что район не получил ничего от государства. Соответственно в Почаеве больницы оказались не готовы к противостоянию распространения коронавирусной инфекции.
  • По его словам, все средства, которые есть сейчас, выделили из районного бюджета и собрали волонтеры, это сумма составляет более миллиона гривен, но этого недостаточно, чтобы обеспечить две больницы необходимыми средствами.
  • На такое обращение заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что так и будет продолжаться, пока не будут придерживаться алгоритмов Минздрава.
  • Четкий алгоритм такой: определены утвержденные учреждения здравоохранения, которые должны принимать больных коронавирусной болезнью, они должны заполняться пациентами.
  • В то же время Стефанский ответил, что в Почаеве не нарушили алгоритмов. Почаевская больница является опорной больницей для лечения коронавируса. Она сразу была определена опорной Министерством здравоохранения. Но помощи больница не получила.
Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Здоровье Тернополь Карантин в Украине 2020 Чрезвычайное происшествие Чрезвычайное положение Коронавирус в Украине Почаевская лавра Лечение Здоровье
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