Коронавирус в Почаеве: местные власти будут просить ввести чрезвычайное положение

Власть Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, будет просить ввести чрезвычайное положение. Местные чиновники сообщают о резком росте случаев коронавирусной болезни у местных жителей.

За последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, а 20 из них в городе Почаев и пригороде – поселке Старый Почаев. Об этом сообщил руководитель районной госадминистрации Вячеслав Онишкевич на своей фейсбук-странице.

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По его словам состоялось внеочередное заседание райкомисии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Кременецкой РГА. Кроме дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Почаев и Кременецкого района, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации.

Комиссия также решила обратиться за помощью к областной власти.

Есть резкий рост. Если за пять дней ситуация не изменится, то обращаемся к области инициировать процедуру введения чрезвычайного положения,

– рассказал Онишкевич.

В то же время BBC Украина со ссылкой на источник в местной власти сообщает, что "на месте не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств. А помощь из области и Киева не поступает".

При этом собеседник допускает, что если бы в Почаеве провести полтысячи ПЦР-тестов на коронавирус у руководителей и работников главных предприятий, то результат многих ужаснул бы.

Что предусматривает чрезвычайное положение?Фактически чрезвычайное положение отличается от чрезвычайной ситуации возможностью введения ограничений конституционных прав граждан. Например, в условиях чрезвычайного положения может быть введен комендантский час, а правоохранители смогут задерживать граждан за нарушение режима.

Что известно о ситуации с коронавирусом в Почаеве

О возможной вспышке коронавируса в Почаевской лавре стало известно в конце марта, когда молдавские паломники после посещения лавры заболели коронавирусной болезнью. Однако Лавра это отрицала.

Несмотря на запрет властей, Лавра не закрывалась ни в Вербное воскресенье, ни на Пасху и принимала на службе сотни верующих.

Сейчас известно о почти десяти больных священнослужителях и членах их семей, которые имеют отношение к Почаевской лавре. Часть из них уже лечится в Александровской больнице Киева.

Руководство Лавры лишь 21 апреля закрыло святилище для посетителей после того, как власти района заблокировали весь город.

С 22 апреля власти района полностью запретили въезд и выезд жителей города Почаев из-за вспышки коронавируса в городке на 8000 человек. Тогда больных было 43, а сегодня уже около 80.

Сейчас медики не могут провести тестирование на коронавирус среди жителей Почаевской лавры.

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