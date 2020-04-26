Коронавирус в Почаеве: местные власти будут просить ввести чрезвычайное положение
Власть Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, будет просить ввести чрезвычайное положение. Местные чиновники сообщают о резком росте случаев коронавирусной болезни у местных жителей.
За последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, а 20 из них в городе Почаев и пригороде – поселке Старый Почаев. Об этом сообщил руководитель районной госадминистрации Вячеслав Онишкевич на своей фейсбук-странице.
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По его словам состоялось внеочередное заседание райкомисии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Кременецкой РГА. Кроме дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Почаев и Кременецкого района, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации.
Комиссия также решила обратиться за помощью к областной власти.
Есть резкий рост. Если за пять дней ситуация не изменится, то обращаемся к области инициировать процедуру введения чрезвычайного положения,
– рассказал Онишкевич.
В то же время BBC Украина со ссылкой на источник в местной власти сообщает, что "на месте не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств. А помощь из области и Киева не поступает".
При этом собеседник допускает, что если бы в Почаеве провести полтысячи ПЦР-тестов на коронавирус у руководителей и работников главных предприятий, то результат многих ужаснул бы.
Что предусматривает чрезвычайное положение?Фактически чрезвычайное положение отличается от чрезвычайной ситуации возможностью введения ограничений конституционных прав граждан. Например, в условиях чрезвычайного положения может быть введен комендантский час, а правоохранители смогут задерживать граждан за нарушение режима.
Что известно о ситуации с коронавирусом в Почаеве
- О возможной вспышке коронавируса в Почаевской лавре стало известно в конце марта, когда молдавские паломники после посещения лавры заболели коронавирусной болезнью. Однако Лавра это отрицала.
- Несмотря на запрет властей, Лавра не закрывалась ни в Вербное воскресенье, ни на Пасху и принимала на службе сотни верующих.
- Сейчас известно о почти десяти больных священнослужителях и членах их семей, которые имеют отношение к Почаевской лавре. Часть из них уже лечится в Александровской больнице Киева.
- Руководство Лавры лишь 21 апреля закрыло святилище для посетителей после того, как власти района заблокировали весь город.
- С 22 апреля власти района полностью запретили въезд и выезд жителей города Почаев из-за вспышки коронавируса в городке на 8000 человек. Тогда больных было 43, а сегодня уже около 80.
- Сейчас медики не могут провести тестирование на коронавирус среди жителей Почаевской лавры.
Что говорят в Минздраве
- Председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский попросил помощи и финансирования у государства и отметил, что район не получил ничего от государства. Соответственно в Почаеве больницы оказались не готовы к противостоянию распространения коронавирусной инфекции.
- По его словам, все средства, которые есть сейчас, выделили из районного бюджета и собрали волонтеры, это сумма составляет более миллиона гривен, но этого недостаточно, чтобы обеспечить две больницы необходимыми средствами.
- На такое обращение заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что так и будет продолжаться, пока не будут придерживаться алгоритмов Минздрава.
- Четкий алгоритм такой: определены утвержденные учреждения здравоохранения, которые должны принимать больных коронавирусной болезнью, они должны заполняться пациентами.
- В то же время Стефанский ответил, что в Почаеве не нарушили алгоритмов. Почаевская больница является опорной больницей для лечения коронавируса. Она сразу была определена опорной Министерством здравоохранения. Но помощи больница не получила.