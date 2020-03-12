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В Польше от коронавируса умер первый человек

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В польском городе Познань от коронавируса умер первый человек. Это первый летальный случай в стране из-за Covid-19.

Известно, что в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла 57-летняя женщина, пишет Польское радио.

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Сообщается, что женщина находилась в инфекционном отделении многоспециализированной городской больницы Юзефа Струся в Познани.

Состояние пациентки было критическим изначально – женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находилась в фармакологической коме.

Ее смерть 12 марта подтвердил заместитель городского главы Познани Еджей Соларський. Отмечается, что семьи женщины ранее сообщили о ее смерти.

В каких городах Польши зафиксировали коронавирус?

Согласно данным Минздрава Польши, коронавирус зафиксировали в 19 польских городах: в Щецине, Оструде, Познани, Варшаве, Зеленой Гуре, Лодзе, Люблине, Белжице, во Вроцлаве, Олеснице, Ополе, Ратиборе, Заверце, Хошуви, а также в Сосновке, Кракове, Жешуве, Ланьцуте и в Цешине.

По состоянию на 12 марта, в Польше зафиксировали 47 случаев заражения коронавирусом.

Коронавірус у цифрах
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение Жертвы Новости Польши
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