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Коронавирус в Радомышле: у шести прихожан церкви положительные тесты на Covid-2019

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У шести прихожан церкви положительные тесты на Covid-2019 / фото ГСЧС

13 марта всю Украину всколыхнула новость о первой смерти от коронавируса в Радомышле. Однако со временем соцсети и СМИ разразились информацией, что накануне больная женщина посещала местную церковь.

Нескольких прихожан той церкви в Радомышле сразу госпитализировали с симптомами коронавируса. 27 марта Радомышльская община на своем сайте  обнародовала информацию, что у шестерых верующих положительный результат на Covid-2019.

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27 марта эти анализы были переданы в Житомирский областной лабораторный центр, который проведет соответствующие исследования и подтвердит или опровергнет результаты тестов. Сейчас эти лица находятся в изоляции и под наблюдением семейных врачей.

Церковь в Радомышле и Covid-2019

Первой умерла от коронавируса 71-летняя женщина из Радомышля, которая накануне вернулась из Польши. Она контактировала со многими людьми, а 8 марта посещала местную церковь. Хотя первые симптомы болезни у нее проявились еще за три дня до этого, то есть 5 марта. Жители Радомышля, которые тоже были в этом храме, обратились к врачам с подозрительными симптомами.

Хотя пока официально в Житомирской области подтверждено только 2 случая коронавируса: у умершей женщины из Радомышля и у мужчины из Житомира, который не контактировал с первым больным.

Храм решили тщательно продезинфицировать, а людей с симптомами передержать 14 дней на суровом карантине. Он должен, кстати, лишь вот-вот завершиться.

Що заборонено
Среди прочего запрещены и церковные собрания более 10 человек / Инфографика 24 канала

Автор: Вероника Климская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Украины Религия Новости Житомира Лечение
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