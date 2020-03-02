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Коронавирус в России: сколько людей заболело

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В России на данный момент подтвердили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 или 2019-nCoV (старое название), который вызывает заболевание Covid-2019

Шестой случай коронавируса зафиксировали у россиянина, который приехал из Италии. Мужчина – в удовлетворительном состоянии, заболевание протекает в легкой форме, передает "РИА Новости".

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Специалисты нашли людей, с которыми больной ездил в Италию и общался по возвращении, их поместили под медицинское наблюдение.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о двух больных, прибывших из Китая. Они уже выздоровели и их выписали 12 февраля из больницы. Также инфекцию обнаружили у трех россиян, которых эвакуировали в Казань с лайнера Diamond Princess.

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 2 марта коронавирусом заболело больше 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни больше 3 тысяч человек, выздоровели – больше 30 тысяч человек.
  • На протяжении последних дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Новости России Здоровье Лечение
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