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Коронавирус в Швеции: в стране фиксируют серьезный рост смертности от COVID-19

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Коронавирус в Швеции / Иллюстративное фото / Getty images

Уже вторые сутки подряд в Швеции фиксируют значительный рост смертности среди инфицированных коронавирусом. Так, только за минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19 умерли более 100 человек.

Всего в стране уже подтвердили более 9,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 719 человек находятся в отделении интенсивной терапии. Об этом свидетельствуют данные Агентства общественного здравоохранения Швеции, а также – статистика, обнародованная Университетом Джона Хопкинса.

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По состоянию на 10 апреля известно о минимум 793 смертельных случая, вызванных COVID-19 в Швеции. 


Несмотря на не слишком строгий карантин в Швеции, большую роль играет самосознание граждан / Фото Getty images


Кто-то из них – в масках, кто – то- еще и в защитных рукавицах / Фото Getty images

Заметим, что Швецию критикуют во многих странах ЕС. Дело в том, что там не ввели строгие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Несколько ограничений касаются массовых собраний – нельзя встречаться одновременно 50 людям, а также лицам, которые старше 70 лет, рекомендуют оставаться дома.

Однако, обратите внимание. В Швеции доверие к правительству и традиция не паниковать развиты на достаточно высоком уровне, и это работает. А держать дистанцию и не подходить ближе, чем на метр к незнакомцам – это вообще "часть ДНК шведов".

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Здоровье Лечение Новости Здоровье Жертвы Швеция
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