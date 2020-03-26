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Коронавирус в США: число умерших и больных резко возросло

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По состоянию на утро 26 марта жертвами коронавируса в США стали уже 1 042 человека. Количество больных превысило 69 тысяч человек.

Согласно подсчетам американского университета Джона Хопкинса, наихудшая ситуация в штате Нью-Йорк.

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Четвертая часть всех смертельных случаев именно в штате Нью-Йорк, а количество заболевших уже превысило 32 тысяч человек.

Заметим, что США занимают третье место по количеству зараженных лиц после Китая и Италии.

Коронавирус в США: что известно

  • Всемирная организация здравоохранения предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса может стать США.
  • С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой.
  • 13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.
  • Впоследствии в США одобрили первое лекарство против коронавируса – больных будут лечить с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от Covid-2019.
  • Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.
  • Кроме того, в Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавирус.

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Новости США Жертвы Медицина
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