Коронавирус в США: число умерших и больных резко возросло

По состоянию на утро 26 марта жертвами коронавируса в США стали уже 1 042 человека. Количество больных превысило 69 тысяч человек.

Согласно подсчетам американского университета Джона Хопкинса, наихудшая ситуация в штате Нью-Йорк.

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Четвертая часть всех смертельных случаев именно в штате Нью-Йорк, а количество заболевших уже превысило 32 тысяч человек.

Заметим, что США занимают третье место по количеству зараженных лиц после Китая и Италии.

Коронавирус в США: что известно

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса может стать США.

С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой.

13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.

Впоследствии в США одобрили первое лекарство против коронавируса – больных будут лечить с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от Covid-2019.

Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.

Кроме того, в Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавирус.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала