Коронавирус в США: число умерших и больных резко возросло
По состоянию на утро 26 марта жертвами коронавируса в США стали уже 1 042 человека. Количество больных превысило 69 тысяч человек.
Согласно подсчетам американского университета Джона Хопкинса, наихудшая ситуация в штате Нью-Йорк.
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Четвертая часть всех смертельных случаев именно в штате Нью-Йорк, а количество заболевших уже превысило 32 тысяч человек.
Заметим, что США занимают третье место по количеству зараженных лиц после Китая и Италии.
Коронавирус в США: что известно
- Всемирная организация здравоохранения предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса может стать США.
- С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой.
- 13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.
- Впоследствии в США одобрили первое лекарство против коронавируса – больных будут лечить с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от Covid-2019.
- Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.
- Кроме того, в Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавирус.
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