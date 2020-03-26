Коронавирус в США: в Нью-Йорке госпитализируют только "самых тяжелых", по двое в одну палату

Вспышка коронавируса в США набирает обороты: там состоянию на 26 марта известно о как минимум 79 785 подтвержденных случаях Covid-2019 и 1 124 смертельных случаях. Самая плохая ситуация в крупнейшем городе США – Нью-Йорке: там уже не хватает мест в больницах. При этом госпитализируют только пациентов с тяжелыми случаями.

В Нью-Йорке ситуация очень напряженная, об этом в эфире "Громадского" рассказала Ирина Кот, которая работает медсестрой в этом американском городе.

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По ее словам, при том, что США – богатая страна, и технологий и всего – достаточно, постепенно начинает ощущаться нехватка.

В Нью-Йорке очень много пациентов, каждый день цифры увеличиваются. Госпитализируют только тяжелых пациентов, я бы сказала очень тяжелых. Недостаточно места, недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких. Сегодня мне сказали, что теперь будем отправлять по 2 пациента в одну комнату. А это – неправильно,

– отметила Ирина Кот.

Она уточнила, что медицинского персонала пока хватает, но больницы "не отказались бы" и от большего количества.

"Не хватает масок, аппаратов ИВЛ. И поэтому врачи, медсестры, они более боязно подходят ко всему", – добавила медсестра.

Внимание! По данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 26 марта в Нью-Йорке количество инфицированных превысило 20 тысяч, 281 человек умер.

По словам Ирины Кот, если человека не госпитализируют, то результаты тестов ему отправляют, чтобы лишний раз не контактировать.