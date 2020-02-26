Коронавирус в США: в Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение
В США мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявила чрезвычайное положение в городе из-за вспышки коронавируса COVID-2019. Граждан США призвали быть готовыми к резкому распространению болезни.
В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки. Об этом сообщает The Hill.
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Министр здравоохранения США Алекс Азар призвал Сенат одобрить финансирование в размере 2,5 миллиарда долларов на борьбу со вспышкой коронавируса.
Мы видим, что вирус распространяется в новых частях мира каждый день, и мы делаем необходимые шаги, чтобы защитить жителей Сан-Франциско от вреда,
– заявил мэр Сан-Франциско.
Чрезвычайное положение позволит городским властям собрать ресурсы и персонал для ускорения мер по чрезвычайному планированию и повысить способность быстрого реагирования на потенциальные случаи коронавируса в городе.
Что известно о распространении коронавируса в США?На данный момент в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 – пассажиры, эвакуированные из круизного лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в японской Йокогаме.
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
Профилактика Covid-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных но не посещайте фермы.
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