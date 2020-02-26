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Коронавирус в США: в Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение

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Коронавирус в США / Global Look Press

В США мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявила чрезвычайное положение в городе из-за вспышки коронавируса COVID-2019. Граждан США призвали быть готовыми к резкому распространению болезни.

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки. Об этом сообщает The Hill.

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Министр здравоохранения США Алекс Азар призвал Сенат одобрить финансирование в размере 2,5 миллиарда долларов на борьбу со вспышкой коронавируса.

Мы видим, что вирус распространяется в новых частях мира каждый день, и мы делаем необходимые шаги, чтобы защитить жителей Сан-Франциско от вреда,
– заявил мэр Сан-Франциско.

Чрезвычайное положение позволит городским властям собрать ресурсы и персонал для ускорения мер по чрезвычайному планированию и повысить способность быстрого реагирования на потенциальные случаи коронавируса в городе.

Что известно о распространении коронавируса в США?На данный момент в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 – пассажиры, эвакуированные из круизного лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в японской Йокогаме.


Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных но не посещайте фермы.

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Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Здоровье Коронавирус 2020 Новости США Здоровье Лечение
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