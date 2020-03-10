Все о коронавирусе: 12 полезных статей

Информации о коронавирусе немало, но не вся она правдива и структурирована. Чтобы избежать лишней паники, следует знать главное о специфике коронавируса Covid-19, пути распространения и способах борьбы с болезнью. Как себя защитить, можно ли ходить на работу и как действовать, если были за границей.

Подборка топ-материалов Здоровья 24 поможет вам разобраться с самыми сложными вопросами о коронавирусе Covid-19. Кликайте на подзаголовки и читайте статьи.

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Чтобы защитить себя от коронавируса, следует прежде всего знать признаки болезни. Сначала у человека начинается лихорадка, которая сопровождается сухим кашлем. В 14% случаях инфекция может привести к пневмонии и проблемам с дыханием, а в 5% – к тяжелому острому респираторному синдрому, почечной недостаточности и другим критическим состояниям.

Интересно, что сингапурские ученые сообщили о еще одном специфическом симптоме Covid-19. Так, многие больные жаловались на повышенную температуру и сыпь, которая чесалась. При этом у них не было привычных для коронавируса симптомов – насморка, мокрого кашля и боли в горле.

Как долго живет коронавирус на поверхностях

Пока специалисты не могут сказать, как долго Covid-19 может жить на поверхности различных предметов. По данным ВОЗ, "коронавирусы сохраняют жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от температуры, влажности и других условий".

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Следовательно, если у вас есть перечисленные симптомы, вы находились за границей, или контактировали с людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы вспышки болезни, следует обратиться к своему семейному врачу.

Врач определит необходимые санитарные мероприятия – это может быть самоизоляция или госпитализация, конечно же, сбор анализов, который и установит или опровергнет наличие в организме коронавируса Covid-19.

Инкубационный период – это период времени между заражением и появлением клинических симптомов болезни. Рекомендованный ВОЗ срок наблюдения за лицами, которые контактировали с пациентами с подтвержденной инфекцией, составляет 14 дней.

Самоизоляция предполагает работу из дома/Фото:Unsplash

Из-за сложной эпидемиологической ситуации работодатели и компании должны тоже быть готовыми к распространению болезни. Стоит знать, как защитить своих работников и вместе с тем не понести убытки.

Также в материале говорится о том, что делать, если работник все же заболел.

А тут собрали полезные советы, которые сделают ваше путешествие безопасным. О чем следует позаботиться заранее, а чего стоит придерживаться непосредственно во время путешествия.

Стоит понимать, что ехать в страны, где зафиксировали больше всего случаев заражения коронавирусом, не следует. В частности, в Минздраве не раз заостряли внимание на том, чтобы украинцы воздержались от поездок в Италию, Китай, Иран.



В какие страны не стоит путешествовать: онлайн карта распространения коронавируса

В материале также говорится о том, как правильно носить маску, защитит ли она вас от коронавируса и о том, как часто пользоваться антисептиком. Кстати, что касается антисептика, то как его правильно выбрать, тоже писали.

В частности, следует помнить, что не каждый антисептик, который продают на кассе в супермаркете, справится с возбудителями. Хороший антисептик должен содержать 60–80% спирта или 2% хлоргексидина.

Антисептик следует наносить на всю поверхность кожи рук. Для этого используйте 3 мл раствора, а это не менее 24–27 "пшиков" карманным антисептиком с дозатором. Если у вас такой, то просто открутите дозатор и вылейте на руки не менее 3 мл.



Может ли защитить маска от коронавируса / фото: twitter.com/marifcinter

Чтобы подготовить этот материал, мы просмотрели самые популярные украинские сайты с объявлениями и нашли много странных предложений. Например, некоторые люди продают "маску от коронавируса (с ионами серебра)", хотя на самом деле это обычный респиратор. Обман не был бы столь плачевным, если бы не цена в 960 гривен, и это со скидкой.

Итак, читайте о том, какие маски защищают от вирусов, когда целесообразно их носить и какие покупать.



Как носить маску / Инфографика 24 канала

Кроме манипуляций с масками возникло много фейков по лечению больных коронавирусом. В частности, в сети появилась информация о якобы эффективных препаратах против коронавируса. Мы проанализировали предложения и определили, что людям предлагают купить Арбидол и Протефлазид.

Выглядит так, что китайские медики в поисках лекарств перебирают все существующие противовирусные препараты. Арбидол – это противовирусный препарат, который создали еще в СССР в 70-х годах для лечения гриппа и простуды.

Впрочем, есть ли основания считать Арбидол эффективным против коронавируса?

Украинский ученый, бывший руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич заявил, что препарат протефлазид может вылечить Covid-2019.

Информация о том, что фуфломицин может побороть коронавирус, выглядит крайне странно и похожа на рекламу (препарата украинского производителя). Поэтому мы не рекомендуем покупать протефлазид, пока не появится подтверждение информации от авторитетных источников. К тому же, препарат стоит недешево – около 350 гривен.

В Минздраве убеждают, что медицинская система Украины готова реагировать на возможные случаи Covid-19 и оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

В Украине около 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, около 2 тысяч врачей-инфекционистов и 5 тысяч медперсонала. В украинских больницах есть инфекционные боксы, а система диагностирования заболевания налажена.

В статье речь идет и о том, достаточно ли в Украине аппаратов искусственного дыхания, которые нужны при тяжелом течении заболевания Covid-19, и какая ситуация с защитными костюмами для медиков.

Харьковские медики в спецкостюмах/Фото: Скриншот видео

Есть несколько сценариев развития событий из-за распространения коронавируса. Одно исследование показало, что даже при самом лучшем сценарии жертвами коронавируса станут 15 миллионов человек, а глобальный ВВП сократится на 2,4 триллиона долларов.

Модель основана на пандемии гриппа в Гонконге в 1968 году, от которого умерло около 1 миллиона человек. Самый мрачный сценарий развития эпидемии опирается на печально известную испанку, которая уничтожила до 50 миллионов человек в 1918–1920 годах.



Данные о смертности от коронавируса /Инфографика 24 канала

Стоит понимать, что распространение болезни стремительное, но ВОЗ не спешит признавать коронавирус Covid-19 пандемией из-за политической ситуации. Здесь мы объясняем, что такое эпидемия, а что такое пандемия и разницу между ними.

В материале также говорится о том, что формально ВОЗ не использует термин "пандемия".

Вот список ресурсов, которые дадут возможность в режиме реального времени отслеживать распространение вируса Covid-19. В частности, благодаря интерактивной онлайн карте можно легко выяснить количество больных в любом уголке мира.

Также в материале обзор современных гаджетов, которые помогут защититься от коронавируса. Так, компания Ao Air представила маску-респиратор, а Xiaomi – лампу для стерилизации.

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