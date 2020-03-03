В Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
В Украине обнаружили первый случай коронавируса SARS-CoV-2 или 2019-nCov, который вызывает заболевание Covid 2019. Его зафиксировали у мужчины из Черновцов.
Об этом заявил заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга относительно ситуации с противодействием распространению коронавируса.
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Он отметил, что семья – муж и жена путешествовали в странах, в которых есть вспышка коронавируса. Когда они возвращались в Украину у одного человека зафиксировали повышенную температуру. За ними стали наблюдать, и 29 февраля появились первые симптомы, которые требовали консультации в инфекционной больнице.
Он добавил, что сейчас Минздрав начал работать с контактными лицами. Их не много, местным эпидемиологам о них известно.
Ляшко добавил, что заболевание мужчины проходит в легкой форме, состояние его стабильное и медицинскую помощь можно было оказывать дома. Супруга больного находится в самоизоляции.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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