В Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

В Украине обнаружили первый случай коронавируса SARS-CoV-2 или 2019-nCov, который вызывает заболевание Covid 2019. Его зафиксировали у мужчины из Черновцов.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга относительно ситуации с противодействием распространению коронавируса.

Также по теме: Последние новости о коронавирусе в Украине: в Тернополе госпитализировали ребенка

Он отметил, что семья – муж и жена путешествовали в странах, в которых есть вспышка коронавируса. Когда они возвращались в Украину у одного человека зафиксировали повышенную температуру. За ними стали наблюдать, и 29 февраля появились первые симптомы, которые требовали консультации в инфекционной больнице.

Главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко "Приехала бригада скорой медицинской помощи, которая определена для транспортировки людей с подозрением на коронавирус. Его доставили в определенную Минздравом больницу. Во время медицинского осмотра собрали биологические материалы, которые отправили на тестирование. 1 марта провели быстрые тесты на грипп типа А и В. И забрали материалы для тестирования на коронавирус. Вчера как говорил, что есть 4 случая подозрения, сегодня один из них подтвердился".

Он добавил, что сейчас Минздрав начал работать с контактными лицами. Их не много, местным эпидемиологам о них известно.

Главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко "Система продемонстрировала готовность к первому случаю. Мы работаем в обычном штатном режиме. В дальнейшем уже есть алгоритм что мы будем делать, если будет зафиксирована внутренняя передача в стране".

Ляшко добавил, что заболевание мужчины проходит в легкой форме, состояние его стабильное и медицинскую помощь можно было оказывать дома. Супруга больного находится в самоизоляции.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.