Коронавирус в Украине 21 апреля: COVID-19 заболели 6125 человек
По состоянию на 9:00 21 апреля в Украине коронавирус обнаружили в 6125 человек. За последние сутки количество больных в стране возросло на 415 человек.
Статистику о новых случаях заражения сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
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С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболели 6125 человек. К сожалению, 161 пациент умер от осложнений, вызванных болезнью.
Но есть и хорошие новости, ведь по состоянию на 21 апреля выздоровели уже 367 человек – повторный ПЦР-анализ показал в них отрицательный результат.
Больше всего случаев заражения зафиксировали в Черновицкой области – болезнь обнаружили в около тысячи человек. Зато самый низкий показатель в Черниговской области – с начала 2020 года болезнь подтвердили лишь в 13 человек.
Коронавирус в Украине 21 апреля: статистика по областям
- Винницкая область – 338 случаев;
- Волынская область – 174 случая;
- Днепропетровская область – 122 случая;
- Донецкая область – 16 случаев;
- Житомирская область – 270 случаев;
- Закарпатская область – 205 случаев;
- Запорожская область – 137 случаев;
- Ивано-Франковская область – 556 случаев;
- Кировоградская область – 247 случаев;
- город Киев – 892 случая;
- Киевская область – 356 случаев;
- Львовская область – 256 случаев;
- Луганская область – 25 случаев;
- Николаевская область – 41 случай;
- Одесская область – 146 случаев;
- Полтавская область – 101 случай;
- Ровненская область – 341 случай;
- Сумская область – 84 случая;
- Тернопольская область – 435 случаев;
- Харьковская область – 77 случаев;
- Херсонская область – 70 случаев;
- Хмельницкая область – 49 случаев;
- Черновицкая область – 988 случаев;
- Черкасская область – 186 случаев;
- Черниговская область – 13 случаев.
Обратите внимание! В статистике нет данных с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.
По состоянию на утро 21 апреля Центр общественного здоровья получил 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года Центр получил 18 532 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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