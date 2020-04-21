Коронавирус в Украине 21 апреля: COVID-19 заболели 6125 человек

По состоянию на 9:00 21 апреля в Украине коронавирус обнаружили в 6125 человек. За последние сутки количество больных в стране возросло на 415 человек.

Статистику о новых случаях заражения сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболели 6125 человек. К сожалению, 161 пациент умер от осложнений, вызванных болезнью.

Но есть и хорошие новости, ведь по состоянию на 21 апреля выздоровели уже 367 человек – повторный ПЦР-анализ показал в них отрицательный результат.

Больше всего случаев заражения зафиксировали в Черновицкой области – болезнь обнаружили в около тысячи человек. Зато самый низкий показатель в Черниговской области – с начала 2020 года болезнь подтвердили лишь в 13 человек.

Коронавирус в Украине 21 апреля: статистика по областям

Винницкая область – 338 случаев;

Волынская область – 174 случая;

Днепропетровская область – 122 случая;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 270 случаев;

Закарпатская область – 205 случаев;

Запорожская область – 137 случаев;

Ивано-Франковская область – 556 случаев;

Кировоградская область – 247 случаев;

город Киев – 892 случая;

Киевская область – 356 случаев;

Львовская область – 256 случаев;

Луганская область – 25 случаев;

Николаевская область – 41 случай;

Одесская область – 146 случаев;

Полтавская область – 101 случай;

Ровненская область – 341 случай;

Сумская область – 84 случая;

Тернопольская область – 435 случаев;

Харьковская область – 77 случаев;

Херсонская область – 70 случаев;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черновицкая область – 988 случаев;

Черкасская область – 186 случаев;

Черниговская область – 13 случаев.

Обратите внимание! В статистике нет данных с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.

По состоянию на утро 21 апреля Центр общественного здоровья получил 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года Центр получил 18 532 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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