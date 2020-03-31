Коронавирус в Украине: для транспортировки больных есть авиация

В Украине есть санавиация для транспортировки больных коронавирусом в случае необходимости. Также есть 15 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации.

"В случае необходимости у нас есть санавиация. У нас есть вертолет, который был взят с миротворческой миссии из стран Африки. И мы готовы транспортировать людей, которым будет необходима медицинская помощь", – заявил на брифинге 31 марта заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Читайте также В Украине выбрали 240 больниц для пациентов с коронавирусом: чем они обеспечены

Он также сообщил, что в Украине есть 15 аппаратов ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

"Это высококвалифицированная медицинская помощь и на ней работают высококвалифицированные медицинские работники. Всем будет необходимо это оборудование – этим вопросом занимаются наши профильные специалисты", – сказал Ляшко.

В то же время главная задача – обеспечить большинство заведений аппаратами искусственной вентиляции легких, подчеркнул заместитель главы Минздрава. Вторая задача – обеспечить специалистами, которые будут работать в реанимационных отделениях вахтовым методом "на тех аппаратах, которые сегодня существуют в стране".

Что такое экстракорпоральная мембранная оксигенация?Экстракорпоральная (искусственная) методика поддержки деятельности сердца и легких у пациентов, у которых функция сердца и легких нарушена достаточно длительное время.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала