Коронавирус в Украине: для транспортировки больных есть авиация
В Украине есть санавиация для транспортировки больных коронавирусом в случае необходимости. Также есть 15 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации.
"В случае необходимости у нас есть санавиация. У нас есть вертолет, который был взят с миротворческой миссии из стран Африки. И мы готовы транспортировать людей, которым будет необходима медицинская помощь", – заявил на брифинге 31 марта заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.
Читайте также В Украине выбрали 240 больниц для пациентов с коронавирусом: чем они обеспечены
Он также сообщил, что в Украине есть 15 аппаратов ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).
"Это высококвалифицированная медицинская помощь и на ней работают высококвалифицированные медицинские работники. Всем будет необходимо это оборудование – этим вопросом занимаются наши профильные специалисты", – сказал Ляшко.
В то же время главная задача – обеспечить большинство заведений аппаратами искусственной вентиляции легких, подчеркнул заместитель главы Минздрава. Вторая задача – обеспечить специалистами, которые будут работать в реанимационных отделениях вахтовым методом "на тех аппаратах, которые сегодня существуют в стране".
Что такое экстракорпоральная мембранная оксигенация?Экстракорпоральная (искусственная) методика поддержки деятельности сердца и легких у пациентов, у которых функция сердца и легких нарушена достаточно длительное время.
Читайте также
-
Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболела учительница30 марта , 23:18
-
всегодня , 10:33
-
У МОЗ працюють над можливість розгортання додаткових місць не в лікарняхсегодня , 10:40
-
Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теориисегодня , 07:20
-
Новоназначенный глава Минздрава Степанов рассказал, как будет бороться с COVID-1930 марта , 23:58
-
На Хмельнитчине обнаружили нового больного коронавирусомсегодня , 10:03