Коронавирус в Украине: в каких областях в сутки тестируют меньше 100 человек

За 29 апреля в Украине было проведено 7 315 ПЦР-тестов. В Минздраве это количество назвали рекордным. За весь период, с начала тестирования на COVID-19 методом ПЦР количество проведенных лабораторных исследований составляет 111 859.

Как сообщили сайту 24 канала в Центре общественного здоровья Украины, по каждой области отдельно за сутки 29 апреля было проведено:

Винницкая обл. – 424 теста (по состоянию на 28 апреля всего – 7 870 ПЦР-тестов);

Волынская обл. – 102 (по состоянию на 28.04 всего – 1 902 ПЦР-теста);

Днепропетровская обл. – 489 (по состоянию на 28.04 всего – 5 063 ПЦР-теста);

Донецкая обл. – 101 (по состоянию на 28.04 всего – 1 012 ПЦР-тестов);

Житомирская обл. – 91 (по состоянию на 28.04 всего – 1 486 ПЦР-тестов);

Закарпатская обл. – 189 (по состоянию на 28.04 всего – 2 506 ПЦР-тестов);

Запорожская обл. – 414 (по состоянию на 28.04 всего – 4 166 ПЦР-тестов);

Ивано-Франковская обл. – 187 (по состоянию на 28.04 всего – 2 931 ПЦР-тест);

г. Киев и Киевская обл. – 1 017 (по состоянию на 28.04 всего – 11 343 (Киев) и 3 317 (область) ПЦР-тестов);

Кировоградская обл. – 244 (по состоянию на 28.04 всего – 3 942 ПЦР-теста);

Львовская обл. – 233 (по состоянию на 28.04 всего – 3 348 ПЦР-тестов);

Луганская обл. – 34 (по состоянию на 28.04 всего – 437 ПЦР-тестов);

Николаевская обл. – 24 (по состоянию на 28.04 всего – 1 456 ПЦР-тестов);

Одесская обл. – 224 (по состоянию на 28.04 всего – 4 497 ПЦР-тестов);

Полтавская обл. – 168 (по состоянию на 28.04 всего – 1 706 ПЦР-тестов);

Ровненская обл. – 160 (по состоянию на 28.04 всего – 3 213 ПЦР-тестов);

Сумская обл. – 103 (по состоянию на 28.04 всего – 1 461 ПЦР-тест);

Тернопольская обл. – 544 (по состоянию на 28.04 всего – 4 676 ПЦР-тестов);

Харьковская обл. – 325 (по состоянию на 28.04 всего – 2 667 ПЦР-тестов);

Херсонская обл. – 298 (по состоянию на 28.04 всего – 4 092 ПЦР-теста);

Хмельницкая обл. – 78 (по состоянию на 28.04 всего – 2 139 ПЦР-тестов);

Черкасская обл. – 492 (по состоянию на 28.04 всего – 5 780 ПЦР-тестов);

Черновицкая обл. – 448 (по состоянию на 28.04 всего – 5 828 ПЦР-тестов);

Черниговская обл. – 111 (по состоянию на 28.04 всего – 1 415 ПЦР-тестов);

Есть также частные лаборатории – за сутки там провели 814 исследований.



Сколько людей протестовали за сутки (29 апреля) / 24 канал по данным ЦОЗ Украины

По данным Минздрава, с 29 апреля наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (82), Тернопольской области (71), городе Киеве (60) и Ровненской области (49). Лидерами по общему количеству больных остаются Черновицкая область (1 571), Киев (1 401) и Ивано-Франковская область (862).

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Здесь, как видим, количество тестирований в сутки растет. Так, если по состоянию на 23 апреля в местных органах здравоохранения нам сообщали о 893 тестах в сутки по Киеву и в среднем 100 – 120 – в Ивано-Франковской области, то сейчас эти показатели выросли до 1 017 (вместе с областью) и 187 соответственно.

Что касается Черновицкой области, 25 апреля нам сообщили, что средняя мощность местной лаборатории – 188 образцов клинического материала в сутки. Сейчас же видим 448 проведенных тестов на коронавирус за 29 апреля.

При этом в нескольких областях за сутки протестировали меньше 100 человек: Житомирская (91), Хмельницкая (78), Луганская (34), Николаевская (24).

Что за границей?

Сейчас, по данным Worldometer, Украина – на последнем месте среди европейских стран по количеству проведенных тестов на 1 миллион населения (2 558).

Для сравнения, этот показатель в Литве составляет 46 121 (общее количество 125 555), Португалии 38 814 (всего 395 771), Италии 31 603 (всего 1 910 761), Великобритании 12 058 (всего 818 539).



Последняя колонка – количество тестов на 1 млн населения в странах Европы / Скриншот (конец списка)

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В ряде стран практикуют массовое тестирование.



Кого тестируют в первую очередь в других странах (нажмите на изображение, чтобы его увеличить) / Инфографика Слово и дело

Достаточно ли этого?

В Украине тестирование на коронавирус проводят прежде всего:

людям, которые имеют симптомы ОРВИ или больны пневмонией;

вернувшимся из стран, где повышен эпидемиологический уровень;

тем, кто проживает в одном доме с больным COVID-19;

медработникам (в частности тем, кто контактирует с больными COVID-19 или телами умерших от этой болезни).



Кому делают ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

Как говорил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB.ua, ситуация с тестированием в Украине – в норме:

Нам все кричат, что мы мало тестируем. Мы не мало тестируем, мы тестируем всех, кого нужно тестировать.

В то же время, как отметила в комментарии сайту 24 канала эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская, на сегодня мы все же не можем увидеть реальную картину с заболеваемостью в стране. Хотя количество лиц, которых тестируют, растет, и это – хороший знак.

Пока эксперт не видит необходимости проводить тесты всем, как это делают, например, в Южной Корее. Хотя бы потому, что в Украине их для этого недостаточно.

Но список стоило бы расширить. В частности людьми, которые, в силу профессиональной деятельности вынуждены много контактировать с другими людьми (продавцы, пограничники и т. п) и теми, кто вернулся из-за границы. Представители вышеназванных категорий могут не иметь высокой температуры и кашля, но быть бессимптомными носителями.

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Низкое количество проведенных тестов в отдельных регионах, по мнению врача, обусловлено прежде всего тем, что пока до конца не определена нормативная база – кого именно нужно тестировать:

В областях, где такие низкие показатели, очевидно, тестируют только тех, кто имеет выраженные симптомы COVID-19, пневмонию или проживает с теми, кто уже заболел.

Кроме того, не все лаборатории в регионах являются достаточно мощными, чтобы обрабатывать значительное количество ПЦР-тестов в сутки. В области с наибольшим количеством случаев уже завозят необходимое оборудование, но здесь дело не только в этом – медиков тоже нужно учить это делать. Хоть и это тестирование – не новое для Украины, его проводили и раньше, для выявления других инфекций.

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Стоит упомянуть, что в ВОЗ одним из пунктов ослабления карантинных ограничений называют именно способность выявлять и изолировать новые случаи COVID-19 и в целом держать распространение вируса под контролем.

По состоянию на 30 апреля в Украине зафиксированы 10 406 случаев COVID-19 (новых за сутки – 540). 261 человек умер, 1 238 выздоровели.