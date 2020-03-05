Коронавирус в Украине: готовы результаты анализов контактировавших с больным черновчанином

Шесть человек, которые контактировали с инфицированным коронавируса черновчанином, – здоровы.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в целом по Украине медики подозревают коронавирусную инфекцию у шести человек, которые контактировали с зараженным черновчанином.

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Как сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, все подозреваемые здоровы.

На данный момент шесть человек до сих пор находятся под наблюдением медиков. Среди них – жена инфицированного коронавируса.

"Количество лиц, контактировавших с черновчанином, у которого диагностировали коронавирус, на данный момент 6. Кроме его жены, это четверо пограничников и таможенник. Они здоровы, но находятся под наблюдением врачей", – говорится в источнике.

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Больной – мужчина средних лет.

Он вместе с женой вернулся 29 февраля из Италии в Украину. Впоследствии мужчине стало плохо, его госпитализировали с симптомами простуды и першением в горле.

Лабораторные исследования подтвердили наличие у него инфекции Covid-19.

О диагнозе больной узнал в свой день рождения.

Сначала жена мужчины находилась в самоизоляции в собственной квартире, поскольку у нее отсутствовали симптомы.

Однако вечером 3 марта жители Черновцов собрались на протесты под подъездом женщины. По словам очевидцев, они кричали и перекрывали дорогу. Им не нравилось то, что жена больного находится дома.

В итоге ее забрала машина "скорой" на обсервацию.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 каналу

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