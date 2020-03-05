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Коронавирус в Украине: готовы результаты анализов контактировавших с больным черновчанином

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Шесть человек, которые контактировали с инфицированным коронавируса черновчанином, – здоровы.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в целом по Украине медики подозревают коронавирусную инфекцию у шести человек, которые контактировали с зараженным черновчанином.

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Как сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, все подозреваемые здоровы.

На данный момент шесть человек до сих пор находятся под наблюдением медиков. Среди них – жена инфицированного коронавируса.

"Количество лиц, контактировавших с черновчанином, у которого диагностировали коронавирус, на данный момент 6. Кроме его жены, это четверо пограничников и таможенник. Они здоровы, но находятся под наблюдением врачей", – говорится в источнике.

Что известно об украинце, у которого обнаружили коронавирус: коротко

  • Больной – мужчина средних лет.
  • Он вместе с женой вернулся 29 февраля из Италии в Украину. Впоследствии мужчине стало плохо, его госпитализировали с симптомами простуды и першением в горле.
  • Лабораторные исследования подтвердили наличие у него инфекции Covid-19.
  • О диагнозе больной узнал в свой день рождения.
  • Сначала жена мужчины находилась в самоизоляции в собственной квартире, поскольку у нее отсутствовали симптомы.
  • Однако вечером 3 марта жители Черновцов собрались на протесты под подъездом женщины. По словам очевидцев, они кричали и перекрывали дорогу. Им не нравилось то, что жена больного находится дома.
  • В итоге ее забрала машина "скорой" на обсервацию.

що варто знати про коронавірусКоронавирус в цифрах / Инфографика 24 каналу

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Новости Украины Коронавирус Covid-19 Медицина Коронавирус в Украине Новости Черновцов
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