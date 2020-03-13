Коронавирус в Украине: на Житомирщине изолировали 22 человека

В Житомирской области изолировали 22 человека. Все они контактировали с пожилой женщиной из здешнего Радомышля, у которой обнаружили коронавирус.

Как рассказал председатель Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский в комментарии "Громадському", люди согласились на самоизоляцию добровольно.

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"Тот круг людей, которые непосредственно контактировали, – эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей дома", – отметил он.

Заметим, что еще два человека, которые контактировали с больной, являются жителями Киева. Поэтому их изолировали в столице. Также с ними провели беседу и их контакты сейчас прорабатывают.

Пулковский добавил, что сейчас состояние людей в Радомышле – спокойное, паники здесь нет.

Ранее медики заявляли о шести людях, которые конактировали с зараженной женщиной. Это ее близкие родственники. Они находятся дома на обсервации, потому что сейчас у них нет симптомов коронавируса. Говорилось о двух жителях Радомышля и двух киевлянах.

Что известно об инфицированной коронавирусом женщине из Радомышля

У 70-летней женщины обнаружили коронавирус 12 марта. Заразилась она в Польше. Когда вернулась в Украину, то сразу к врачам не обратилась и не самоізолювалася. Более того, есть информация, что по дороге домой больная гостила у родственников во Львове, принимала гостей у себя дома в Радомышле и ходила в церковь.

Важно! Сейчас она находится в больнице и изолирована. Врачи у нее обнаружили осложнения-воспаление легких. Проводят необходимое симпоматическое лечение. Состояние женщины – средней тяжести и она находится в инфекционном отделении.

Из-за сложившейся ситуации в Радомышле могут ввести чрезвычайное положение. Соответствующее решение может принять Житомирская ОГА утром 13 марта.

Чрезвычайное положение предусматривает, в частности, закрытия развлекательных заведений и мест, где одновременно может находиться большое количество людей.

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Что известно о коронавирусе в Украине

В Украине подтвердили еще 2 новых случая коронавірусної инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области. Его жена находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Ранее коронавирус обнаружили у еще одного мужчину из Черновцов. Еще 5 человек сейчас находятся в больнице с подозрением на коронавирус.

Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступила более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. До конца недели должны довезти еще 5 тысяч.

12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирус по всей стране.

По состоянию на вечер 12 марта в мире коронавирус заболели 127 863 человек, а умерли от болезни 4 718 человек. Число тех, кто выздоровел, составляет 68 310.

11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала коронавирус глобальной пандемией.



Где можно пройти тест на коронавирус в Украине / Инфографика 24 канала