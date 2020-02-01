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Коронавирус: в Украине пограничники получили препараты для усиления иммунитета

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Украинским пограничникам передали препараты для улучшения иммунитета / фото госпогранслужбы

Украинские пограничники находятся в зоне риска при встрече людей, которые могут быть инфицированы опасным китайским коронавирусом.

Поэтому Совет национальной безопасности и обороны обеспечил их препаратами для повышения иммунитета, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Знайте больше: Коронавирус из Китая – последние новости

Данилов объяснил, что речь идет не о лекарственных средствах, а об "определенных препаратах для профилактики".

У нас есть сегодня зона риска для пограничников, которые первыми встречают на границе всех, кто въезжает в нашу страну. К нам обратилась одна из фармацевтических компаний и предложила не лекарство, а, скажем так, определенные препараты, которые поддерживают иммунную систему,
– рассказал он.

Секретарь СНБО отметил, что эти препараты уже передали украинским пограничникам.

Еще раз подчеркиваю, что это не лекарство, потому что лекарств в ближайшее время, по крайней мере 2-6 месяцев, нет. Не знаю, сколько наука будет этим вопросом заниматься, – добавил он.

Важно! Через коронавирус, который продолжает распространяться по миру, в Украине также ввели ряд мер проверки пассажиров, прибывающих из Китая. Сейчас это касается только прямых рейсов. Более о проверках и их эффективность читайте в нашем материале.

Смертельный китайский коронавирус: основное

Коронавирус, который вспыхнул в Китае продолжает распространяться за пределами страны. По состоянию на 1 февраля от спровоцированной им вирусной пневмонии умерли 259 человек. Общее количество инфицированных – более 12 022 человек по всему миру. Выздоровели 243 человека.

  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай. Ряд стран заявил об эвакуации своих граждан из Китая.

Коронавірус 2020
Мифы и ложь о китайском коронавирусе / инфографика 24 канала

Коронавирус из Китая: последние новости
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Автор: Ирина Юрковская
Теги: Новости Здоровье Новости Украины Здоровье Коронавирус 2020 Госпогранслужба Медицина Новости политики
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