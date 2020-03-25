Коронавирус в Украине: поможет ли массовое тестирование остановить распространение

Особенность эпидемии коронавируса заключается в том, что нет специфических признаков, которые бы позволили врачам выявлять больных. Ведь признаки Covid-19 очень похожи на симптомы других гриппоподобных заболеваний. Поможет ли массовое тестирование побороть недуг – читайте дальше.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Владимир Курпита, директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины в 2018 – 2019 годах.

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По его мнению, должен быть целый комплекс эффективных мер, чтобы остановить распространение инфекции. Одним из таких является само тестирование, однако оно не должно быть массовым. Ведь мы должны понимать кого и когда тестируем. Одна часть тестов импортного производства, которые сейчас используются в Украине, обнаруживает вирус, другая – выявляет иммунный ответ.



Какие тесты проводят на коронавирус Covid-19 / Инфографика 24 канала

"Тесты на выявление вируса являются вспомогательными, когда мы говорим про первых 20 дней заболевания. Если же мы говорим про второй тип – они становятся положительными с 3 – 5 дня после заболевания и держатся положительными в течение нескольких месяцев", – прокомментировал эксперт.

Если мы хотим сейчас выявлять больше людей, нам нужно проводить исследования именно на вирус. Такие тесты были созданы украинскими производителями, но я бы не был очень оптимистичным по этому поводу,

– отметил Курпита.

И пояснил: тесты требуют вспомогательных методик, которые позволяют выделить вирус, накопить его и только тогда идентифицировать. Для этого нужны отдельные реагенты, которые не касаются тестов. Поэтому можно иметь большое количество тестов, но не выявлять вирус из материала, который присылают в лаборатории.

Относительно коронавируса – сейчас предлагается несколько методик моделирования количества случаев. Одна из них связана со сравнением со смертностью. Считается, если в стране зарестрован 1 случай смертности, то должно быть 100-150 случаев инфекции в стране.

"Если исходить из этой тактики, а в Украине есть 3 официально зарегистрированных летальных случая из-за коронавируса, можем говорить про потенциально 450 случаев", – подытожил он.

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