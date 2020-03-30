Коронавирус в Украине: привычки, которые изменили жизнь украинцев

Психологи и врачи убеждены, что коронавирус – это страшная болезнь, но способная хоть немного изменить мир к лучшему. Ведь ежедневные призывы – соблюдать личную гигиену, заботиться о близких и собственном здоровье, превращаются в полезные привычки. Что изменило жизнь украинцев – читайте дальше.

Соблюдение личной гигиены

"Тщательно мыть руки" - этот призыв стал буквально девизом кампании по противодействию коронавирусу. В соцсетях появились миллионы видео, на которых звезды призывают следить за гигиеной рук. Этот флешмоб запустила Всемирная организация здравоохранения.

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А еще медики, чиновники, президенты ежедневно призывают не касаться руками лица, при кашле или чихании прикрываться локтем или салфетками, постоянно проветривать помещение, дезинфицировать поверхности и в случае плохого самочувствия не медлить и обращаться к семейному врачу.



Украинцы тщательно следят за личной гигиеной / Фото Getty images

Психологи же отмечают, что за период карантина, который продлится больше месяца, эти призывы превратятся в красивые привычки, которые останутся с нами и после пандемии коронавируса.

"Привычка формируется течение 30 дней. И потом человек уже автоматически начинает повторять одни и те же движения", – пояснила психолиг Елена Рыхальская.

Коммуникация с врачами

Врач-инфекционист Оксана Выговская рассказала, что пандемия изменит и отношение людей к труду медиков, а еще, что немаловажно, научит украинцев постоянно коммуницировать со своим семейным врачом.

Оксана Выговская, врач-инфекционист “Изменится отношение к медицинским работникам в положительную сторону. Научимся, если у нас где-то заболело, закололо или закашляли, не бежать сразу к врачу в поликлинику, а коммуницировать с ним с помощью современных средств связи”

А те, кто обычно вызывает медиков, когда нет сил бороться с болезнью самостоятельно, получат другую хорошую привычку - вовремя обращаться к врачу.



Налаживание коммуникации с семейным врачом / Фото Shutterstock

Изменение рациона питания

В украинцев также появилось больше времени следить за рационом и качеством своего питания. Из-за карантина люди реже выходят за покупками в супермаркет, а потому покупают только самое необходимое.

Больше о здоровом рационе - смотрите в программе "Звезды на тарелке" на 24 канале

Те, кто привык питаться фаст-фудом, теперь имеет больше времени на приготовление полезной еды дома.



Украинцы изменили свое питание​ / Фото Shutterstock



Почему важно соблюдать карантин / Инфографика 24 канала

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