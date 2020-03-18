24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Коронавирус в Украине: что известно о состоянии первого мужчины, который заболел на Киевщине

- Читати новину українською

В Киевской ОГА рассказали подробности о состоянии мужчины, у которого обнаружили новый вид коронавируса Covid-19.

Об этом пишет пресс-служба Киевской ОГА.

Читайте также Сколько украинцев больны коронавирусом за рубежом: данные МИД

Мужчина, у которого подтвердили коронавирус, находится на самоизоляции. Над ним установлен медико-санитарный надзор.

Известно, что после возвращения из-за границы мужчине стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там медики у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра Общественного Здоровья Минздрава Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

Близкие больного также находятся на самоизоляции.

Как отмечают врачи, от своевременного обращения к врачу может зависеть жизнь и здоровье.

В Украине, по состоянию на 18 марта зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них два – смертельных.

Як правильно використовувати маску
Как правильно использовать маску / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Учителя сейчас в очень странной ситуации, – Новосад о зарплатах педагогов
сегодня
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Коронавирус Covid-19 Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
17 марта 19:27 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
17 марта 18:00 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
14 марта 17:17 Пандемия коронавируса: советы для тех, кто вернусь из-за рубежа
Анастасія Кушпіт
14 марта 06:25 Как правильно идти на самоизоляцию: инструкция
Анастасія Лукашевська
13 марта 17:10 Как сохранять здоровый сон: советы специалиста
Юлія Девда
Новости
Больше новостей
Залиште відгук