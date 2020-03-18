Коронавирус в Украине: что известно о состоянии первого мужчины, который заболел на Киевщине

В Киевской ОГА рассказали подробности о состоянии мужчины, у которого обнаружили новый вид коронавируса Covid-19.

Об этом пишет пресс-служба Киевской ОГА.

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Мужчина, у которого подтвердили коронавирус, находится на самоизоляции. Над ним установлен медико-санитарный надзор.

Известно, что после возвращения из-за границы мужчине стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там медики у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра Общественного Здоровья Минздрава Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

Близкие больного также находятся на самоизоляции.

Как отмечают врачи, от своевременного обращения к врачу может зависеть жизнь и здоровье.

В Украине, по состоянию на 18 марта зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них два – смертельных.



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