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Коронавирус в Украине: в Минздраве назвали области-лидеры по распространению COVID-19

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Коронавирус в Украине / Иллюстративное фото (Getty Images)

В Украине больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки, 17 апреля, зафиксировали в Ровненской, Черновицкой, Ивано-Франковской области и в столице.

Об этом во время брифинга 18 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Главное В Украине уже 5106 случаев коронавируса COVID-19

Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области. В Ровненской области зафиксированы 43 случая, в Ивано-Франковской – 35 новых человек заразились коронавирусом,
– отметил он.

Быстрыми темпами инфицируются также в Киеве. К слову, столица занимает вторую позицию по количеству больных в Украине после Буковины (770 больных).

Какова сейчас ситуация с коронавирусом в Украине?
За сутки в Украине зарегистрировали 444 новых случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 9:00 18 апреля в государстве уже есть 5106 больных COVID-19. Из них – 275 уже успели выздороветь, а 133 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Регионы, где больше всего случаев COVID-19:

  • Черновицкая область – 840 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 462 случая;
  • Тернопольская область – 366 случаев;
  • Винницкая область – 319 случаев;
  • Ровненская область – 283 случая.
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Коронавирус в Украине Новости политики Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов
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