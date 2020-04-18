Коронавирус в Украине: в Минздраве назвали области-лидеры по распространению COVID-19
В Украине больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки, 17 апреля, зафиксировали в Ровненской, Черновицкой, Ивано-Франковской области и в столице.
Об этом во время брифинга 18 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Главное В Украине уже 5106 случаев коронавируса COVID-19
Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области. В Ровненской области зафиксированы 43 случая, в Ивано-Франковской – 35 новых человек заразились коронавирусом,
– отметил он.
Быстрыми темпами инфицируются также в Киеве. К слову, столица занимает вторую позицию по количеству больных в Украине после Буковины (770 больных).
Какова сейчас ситуация с коронавирусом в Украине?
За сутки в Украине зарегистрировали 444 новых случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 9:00 18 апреля в государстве уже есть 5106 больных COVID-19. Из них – 275 уже успели выздороветь, а 133 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Регионы, где больше всего случаев COVID-19:
- Черновицкая область – 840 случаев;
- Ивано-Франковская область – 462 случая;
- Тернопольская область – 366 случаев;
- Винницкая область – 319 случаев;
- Ровненская область – 283 случая.
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