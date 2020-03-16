Коронавирус в Украине: Зеленский поручил Минздраву подготовить медицинские учреждения
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Минздрав максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных в тяжелых состояниях.
Об этом глава государства заявил во время своего обращения к украинцам относительно мер для борьбы с эпидемией коронавируса.
Важно Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео
Он также призвал Министерство здравоохранения временно запретить плановые мероприятия и операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры.
Призываю разработать механизм доставки лекарств работниками Укрпочты для пожилых людей,
– подчеркнул Зеленский.
Отметим, что в Черновицкой и Житомирской областях, где есть подтвержденные случаи заболевания коронавирусом, от 17 марта вводят чрезвычайное положение.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно
- В Украине зафиксировали 5 случаев заражения коронавирусом, один человек – умер.
- По всей территории страны объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Закрыты все учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.
- Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
- Города вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.
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