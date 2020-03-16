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Коронавирус в Украине: Зеленский поручил Минздраву подготовить медицинские учреждения

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Минздрав максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных в тяжелых состояниях.

Об этом глава государства заявил во время своего обращения к украинцам относительно мер для борьбы с эпидемией коронавируса.

Важно Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео

Он также призвал Министерство здравоохранения временно запретить плановые мероприятия и операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры.

Призываю разработать механизм доставки лекарств работниками Укрпочты для пожилых людей,
– подчеркнул Зеленский.

Отметим, что в Черновицкой и Житомирской областях, где есть подтвержденные случаи заболевания коронавирусом, от 17 марта вводят чрезвычайное положение.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно

  • В Украине зафиксировали 5 случаев заражения коронавирусом, один человек – умер.
  • По всей территории страны объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Закрыты все учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.
  • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
  • Города вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.

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Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

 

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Автор: Ирина Буртык
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Украины Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Здоровье Медицина
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