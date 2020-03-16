Коронавирус в Украине: Зеленский поручил Минздраву подготовить медицинские учреждения

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Минздрав максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных в тяжелых состояниях.

Об этом глава государства заявил во время своего обращения к украинцам относительно мер для борьбы с эпидемией коронавируса.

Важно Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео

Он также призвал Министерство здравоохранения временно запретить плановые мероприятия и операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры.

Призываю разработать механизм доставки лекарств работниками Укрпочты для пожилых людей,

– подчеркнул Зеленский.

Отметим, что в Черновицкой и Житомирской областях, где есть подтвержденные случаи заболевания коронавирусом, от 17 марта вводят чрезвычайное положение.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно

В Украине зафиксировали 5 случаев заражения коронавирусом, один человек – умер.

По всей территории страны объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Закрыты все учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Города вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала