Коронавирус в Великобритании: карантин могут продлить еще на 3 недели
С начала эпидемии в Великобритании коронавирусом заболели 99 516 человек и количество летальных случаев с каждым днем растет. Так, к сожалению, подтвердили 12 868 смертей от COVID-19.
Как пишет издание Independent, правительство Великобритании планирует продлить карантин в стране еще на три недели в связи с ростом количества смертей от коронавируса.
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Официально решение продлить карантин на три недели станет известно сегодня после заседания комитета по чрезвычайным ситуациям правительства.
Число зараженных превысило 99,5 тысяч в четверг, 16 апреля. Общее число летальных случаев – 12 868.
Сейчас официального числа людей, которым удалось выздороветь от COVID-19, онлайн-карты для отслеживания статистику не оглашают.
Живучесть коронавируса на поверхностях / Инфографика 24 канала
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