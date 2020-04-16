Коронавирус в Великобритании: карантин могут продлить еще на 3 недели

С начала эпидемии в Великобритании коронавирусом заболели 99 516 человек и количество летальных случаев с каждым днем растет. Так, к сожалению, подтвердили 12 868 смертей от COVID-19.

Как пишет издание Independent, правительство Великобритании планирует продлить карантин в стране еще на три недели в связи с ростом количества смертей от коронавируса.

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Официально решение продлить карантин на три недели станет известно сегодня после заседания комитета по чрезвычайным ситуациям правительства.

Число зараженных превысило 99,5 тысяч в четверг, 16 апреля. Общее число летальных случаев – 12 868.

Сейчас официального числа людей, которым удалось выздороветь от COVID-19, онлайн-карты для отслеживания статистику не оглашают.



Живучесть коронавируса на поверхностях / Инфографика 24 канала

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