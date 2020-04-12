COVID-19 в Житомирской области: почти сотня инфицированных в 13 городах и селах

11 апреля в Житомирской области зафиксировали 20 новых случаев COVID-19. С начала наблюдения коронавирус в регионе подтвердили у 94 человек в 13 городах и селах.

О ситуации с распространением коронавируса на Житомирщине рассказали в пресс-службе областной государственной администрации.

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За все время в Житомирской области обнаружили 94 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

Три человека умерли от последствий болезни: 1 человек в Радомышле, 2 в Бердичеве.

11 апреля обнаружили 20 новых случаев COVID-19.

Новые вспышки заболевания – в Бердичеве и Коростене, там вирус зарегистрировали еще у 16 человек.

Еще 2 человека заболели в Житомире, и по 1 человеку в Овруче и Пулино.

Напомним, о первом случае COVID-19 в Житомирской области стало известно 12 марта 2020 года – ровно месяц назад. Речь идет о 71-летней жительнице Радомышля, которая 1 марта вернулась из Польши.

Где в Житомирской области болеют больше всего

23 случая в Бердичеве;

22 случая в Коростене;

21 случай в Малине;

11 случаев в Житомире;

5 случаев в Коростышевском районе;

2 случая в городе Радомышль;

2 случая в Черняховском районе;

2 случая в Овруче;

2 случая в Коростышеве;

1 случай в Бердичевском районе;

1 случай в Житомирском районе;

1 случай в Новоград-Волынском;

1 случай в Пулинах.

Всего в Украине по состоянию на 11 апреля подтвердили 2 513 случаев инфицирования коронавирусом, 73 человека умерли, 79 пациентов выздоровели . Страна находится на карантине, который завершится в лучшем случае 24 апреля.