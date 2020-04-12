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COVID-19 в Житомирской области: почти сотня инфицированных в 13 городах и селах

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Коронавирус в Житомирской области: последние новости / Коллаж 24 канала

11 апреля в Житомирской области зафиксировали 20 новых случаев COVID-19. С начала наблюдения коронавирус в регионе подтвердили у 94 человек в 13 городах и селах.

О ситуации с распространением коронавируса на Житомирщине рассказали в  пресс-службе областной государственной администрации.

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Коронавирус на Житомирщине: последние новости

  • За все время в Житомирской области обнаружили 94 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.
  • Три человека умерли от последствий болезни: 1 человек в Радомышле, 2 в Бердичеве.
  • 11 апреля обнаружили 20 новых случаев COVID-19. 
  • Новые вспышки заболевания – в Бердичеве и Коростене, там вирус зарегистрировали еще у 16 человек.
  • Еще 2 человека заболели в Житомире, и по 1 человеку в Овруче и Пулино.

Напомним, о первом случае COVID-19 в Житомирской области стало известно 12 марта 2020 года – ровно месяц назад. Речь идет о 71-летней жительнице Радомышля, которая 1 марта вернулась из Польши.

Где в Житомирской области болеют больше всего

  • 23 случая в Бердичеве;
  • 22 случая в Коростене;
  • 21 случай в Малине;
  • 11 случаев в Житомире;
  • 5 случаев в Коростышевском районе;
  • 2 случая в городе Радомышль;
  • 2 случая в Черняховском районе;
  • 2 случая в Овруче;
  • 2 случая в Коростышеве;
  • 1 случай в Бердичевском районе;
  • 1 случай в Житомирском районе;
  • 1 случай в Новоград-Волынском;
  • 1 случай в Пулинах.

Всего в  Украине по состоянию на 11 апреля подтвердили 2 513 случаев инфицирования коронавирусом, 73 человека умерли, 79 пациентов выздоровели. Страна находится на карантине, который завершится в лучшем случае 24 апреля.

симптомы
Симптомы коронавируса, которые случаются чаще всего / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Здоровье Жертвы Новости Житомира Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Медицина
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