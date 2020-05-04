Коронавірус "вдарив" по Бразилії: зафіксовано понад 100 тисяч хворих

У Бразилії станом на 3 травня зафіксували вже 101 тисячу 147 випадків захворювання на коронавірус. Таким чином латиноамериканська країна стала вже дев'ятою "стотисячною" у світі і першою у Південній Америці.

Только за 3 мая в Бразилии зафиксировали 4 тысяч 588 случаев заболевания коронавирус. Такие данные публикует портал WorldOmeter.

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К слову, показатель новых подтвержденных случаев в сутки 3 мая является третьим в мире. Больше разве что в США и России.

Правда, почти половина подтвержденных случаев в Бразилии уже не является активными. Так, по состоянию на 3 мая в южноамериканской стране от коронавируса выздоровели уже почти 43 тысячи человек.

Еще 7 тысяч 25 больных коронавирусом в Бразилии – умерли. Поэтому количество до сих пор активных случаев лишь немного превышает 51 тысячу.

Страны, в которых больше всего больных коронавирусом

По состоянию на 3 мая в мире подтвердили коронавирус уже в 3 миллионов 559 тысяч 593 человек. Вследствие заболевания умерли уже 247 тысяч 994 человека.

Пока более 100 тысяч подтвержденных случаев заболевания есть только в 9 странах, расположенных в Европе, Азии и Северной Америке:

США – 1 миллион 185 тысяч случаев (24,5 тысячи за последние сутки);

Испания – 247 тысяч (1,5 тысячи за последние сутки);

Италия – 210 тысяч (1,3 тысячи за последние сутки);

Великобритания – 186 тысяч (4,3 тысячи за последние сутки);

Франция – 168 тысяч (297 за последние сутки);

Германия – 165 тысяч (598 за последние сутки);

Россия – 134 тысячи (10,6 тысячи за последние сутки);

Турция – 126 тысяч (1,6 тысячи за последние сутки);

Бразилия – 101 тысяча (4,5 тысячи за последние сутки);

Иран – 97 тысяч (976 за последние сутки).

К слову, дальше после Бразилии среди южноамериканских стран идет Перу. Там зафиксировали 45 тысяч 928 случаев заболевания, а 1 тысяча 286 больных умерли.