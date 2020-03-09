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Коронавирус зафиксировали у работника штаб-квартиры НАТО

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Работник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился новым видом коронавируса Covid-19, который распространился из китайского города Ухань.

Об этом пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.

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Из-за заражения сотрудника другие работники перешли на дистанционный режим работы.

Известно, что инфицированный человек сейчас проходит изоляцию дома. Его имя пресс-служба не сообщает.

Мы можем подтвердить, что один сотрудник, который работает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, дал положительный результат на Covid-19
– говорится в источнике.


Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала​

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье НАТО Здоровье Здоровая жизнь
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