Коронавирус зафиксировали у работника штаб-квартиры НАТО

Работник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился новым видом коронавируса Covid-19, который распространился из китайского города Ухань.

Об этом пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.

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Из-за заражения сотрудника другие работники перешли на дистанционный режим работы.

Известно, что инфицированный человек сейчас проходит изоляцию дома. Его имя пресс-служба не сообщает.

Мы можем подтвердить, что один сотрудник, который работает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, дал положительный результат на Covid-19

– говорится в источнике.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала​

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