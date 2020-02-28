Коронавирус зафиксировали в Беларуси: заболел студент, приехавший из Ирана

В Беларуси зарегистрировали первый случай коронавируса Сovid-19. Заболел иранский студент, который накануне прилетел из Баку.

Его госпитализировали, состояние молодого человека удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

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В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса,

– говорится в сообщении.

Тесты, которые провели в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, подтвердили наличие коронавируса Сovid-19 у студента из Ирана.

"27 февраля был обнаружен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля", – добавили в ведомстве.

Самого пациента и людей, которые с ним контактировали, поместили в закрытые боксы Минской инфекционной больницы.

Из-за случая заражения Министерство здравоохранения Беларуси решило обследовать всех людей, которые прибыли из Южной Кореи, Ирана и Италии, начиная с 20 февраля.

Что известно о коронавирусе Covid-2019: главное

Из-за вспышки коронавируса в Китае закрыли 16 городов, ряд стран остановили авиасообщение со страной.

Вирус распространяется в Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе – там зафиксировали 17 смертей и свыше 650 зараженных.

По состоянию на 28 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 858 человек. Общее количество инфицированных – 83 тысячи 374 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 36 тысяч человек.

В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился. Известно, что 2 украинцев заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка инфицировалась в Италии.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они проходят двухнедельную обсервацию в санатории "Новые Санжары".



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала