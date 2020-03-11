Коронавирусои могут заразиться от 60 до 70% населения Германии – Меркель

В Германии продолжается вспышка коронавируса. Так, по состоянию на 11 марта подтвержденных случаев инфицирования в стране – 1622, летальных случаев – 3. В связи с быстрым распространением вируса в Германии канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала относиться к ситуации серьезно.

На собственной пресс-конференции в Берлине она пообещала сделать все необходимое для выделения бюджетных средств на здравоохранение. Об этом сообщает Die Zeit.

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Коронавирус в Германии и это факт. Мы можем предположить, что от 60 до 70% населения заразится,

– заявила Меркель.

Она также добавила: к ситуации с коронавирусом следует относиться "очень серьезно".

"Мы находимся в такой ситуации, когда не знаем многого, поэтому следует относиться к этому очень серьезно. В группе риска находятся люди, которые имеют хронические заболевания и пожилые люди", – добавила она.

Сейчас, по ее словам, главная задача немецкого правительства – остановить распространение вируса и взять ситуацию под контроль.

Какова ситуация с коронавируса в Германии?

В стране подтвердили 1622 случаи коронавируса Covid-19. Вылечить удалось пока только 25 человек, летальных случаев – 3.

Внимание! Самая крупная вспышка заболевания в Европе на данный момент зафиксирована в Италии. По состоянию на 11 марта там более 10 тысяч случаев инфицирования и 631 смерть от Covid-19.



Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала