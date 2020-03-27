Коронавирусом переболеют от 7 до 22 миллионов украинцев, – Кузин

Игорь Кузин рассказал, что COVID-19 мутирует и подстраивается под организм человека. Он добавил, что коронавирус, скорее всего, будет ежегодно.

Об этом исполнитель обязанностей генерального директора "Центра общественного здоровья" Игорь Кузин рассказал в эфире программы "Свобода Слова".

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Он рассказал, что по разным оценкам, COVID-19 переболеет от 7 до 22 миллионов украинцев. Кузин ожидает, что коллективного иммунитета к инфекции не будет и болезнь будет циркулировать ежегодно.

Данные в научных статьях говорят о том, что иммунитет, который формируется после перенесенной инфекции, очень неустойчивый. Человек, заболевший однажды, может заболеть через 3 – 4 месяца повторно. Скорее всего, это та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно,

– рассказал Кузин.

Также Кузин пояснил: COVID-19 продолжает мутировать, все больше подстраиваясь под организм человека. То есть, несмотря на то, что коронавирус опасен и вакцины от него нет, инфекция уменьшать активность не будет.

С точки зрения вирусологии и эпидемиологии, вирус действительно меняет свою структуру, свои особенности и будет меняться и дальше. Он уменьшает свою активность и свои особенности – вирус становится ближе к обычному гриппу. Правда, это не является утешительным фактором. Потому что от гриппа есть вакцина, а от коронавируса – нет,

– добавил он.

Обратите внимание! По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировано 239 случаев коронавируса, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели и уже выписаны из больницы.



Важность карантина / Инфографика 24 канала

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