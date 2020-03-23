24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Коронавирусом заболел харьковский депутат Скоробагач

- Читати новину українською

Заместитель главы Харьковского облсовета Владимир Скоробагач заболел коронавирусом, что подтвердил повторный анализ. Депутата забрали с пневмонией в больницу в Киеве.

Коронавирус у Скоробагача был обнаружен после повторного анализа, сообщила изданию "Depo.Харьков" пресс-секретарь депутата Виктория Петрухина.

Читайте также Коронавирус у нардепа ОПЗЖ Лукашева: политик опроверг информацию

Он начал хуже себя чувствовать, вечером (20 марта – 24 канал) его госпитализировали. Чувствует себя не очень,
– сказала пресс-секретарь депутата.

В медицинскоге заведение в Киеве госпитализировали и жену депутата – 37-летнюю Викторию Скоробагач. У нее еще 20 марта обнаружили коронавирус, который впоследствии подтвердили после повторного анализа. До этого женщина находилась дома на самоизоляции и чувствовала себя хорошо.

Ранее Скоробагач рассказывал, что в начале марта был в одной из стран Евросоюза с нерабочей поездкой. Через 9 дней после поездки у депутата поднялась температура, которую никак не удавалось сбить.

По словам Скоробагача, он ходил на работу после возвращения из Европы. Однако после ухудшения самочувствия сразу самоизолировался и сам сдал 4 теста на коронавирус – все они были отрицательными. Однако теперь тест показал положительный результат.

симптоми коронавірусу
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
сегодня
Автор: Ирина Кошанская
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Новости Украины Новости политики Лечение Новости Харькова
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
20 марта 17:56 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
20 марта 16:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
19 марта 20:04 Плаквенил против коронавируса: Трамп заявил об эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
18 марта 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
18 марта 17:27 Фавипиравир против коронавируса: почему возникают сомнения в эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
Новости
Больше новостей
Залиште відгук