Коронавирусом заболел харьковский депутат Скоробагач

Заместитель главы Харьковского облсовета Владимир Скоробагач заболел коронавирусом, что подтвердил повторный анализ. Депутата забрали с пневмонией в больницу в Киеве.

Коронавирус у Скоробагача был обнаружен после повторного анализа, сообщила изданию "Depo.Харьков" пресс-секретарь депутата Виктория Петрухина.

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Он начал хуже себя чувствовать, вечером (20 марта – 24 канал) его госпитализировали. Чувствует себя не очень,

– сказала пресс-секретарь депутата.

В медицинскоге заведение в Киеве госпитализировали и жену депутата – 37-летнюю Викторию Скоробагач. У нее еще 20 марта обнаружили коронавирус, который впоследствии подтвердили после повторного анализа. До этого женщина находилась дома на самоизоляции и чувствовала себя хорошо.

Ранее Скоробагач рассказывал, что в начале марта был в одной из стран Евросоюза с нерабочей поездкой. Через 9 дней после поездки у депутата поднялась температура, которую никак не удавалось сбить.

По словам Скоробагача, он ходил на работу после возвращения из Европы. Однако после ухудшения самочувствия сразу самоизолировался и сам сдал 4 теста на коронавирус – все они были отрицательными. Однако теперь тест показал положительный результат.



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