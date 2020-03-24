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Коронавирусом заразилась жена экс-чиновника "Нафтогаза": видеообращение

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Коронавирусом заразилась Олеся Диденко – жена бизнесмена, бывшего первого заместителя председателя правления "Нафтогаза" Игоря Диденко. Женщина записала видеообращение, в котором рассказала, что подцепила болезнь во время поездки во Францию.

"9 числа я превратилась из полностью здорового человека на полностью больного. Буквально за 1 час мне стало очень плохо", – рассказала Диденко в видеообращении в инстаграме.

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По словам женщины, у нее быстро повышалась температура, началась лихорадка, головная боль и боль по всему телу, внезапный кашель и сухость в горле.

"Я быстро вернулась из Франции в Испанию, еще в аэропорту начала звонить по этим номерам... Там мне сказали, чтобы я никуда не ехала, но через 2 часа мне никто так и не позвонил. Я, чтобы не заражать детей, поехала сама в госпиталь", – рассказала Диденко.

По словам женщины, в медучреждении 2 часа на нее не обращали внимания, а потом сказали, что она не подходит под протокол для теста на Covid-19. Тогда Диденко сделали анализ крови и рентген.

Рентген показал, что, как они сказали, еще нет пневмонии, но анализ крови показал наличие вируса,
– сказала Диденко.

Она добавила, что ей выписали парацетамол и ибупрофен и отправили домой. Там женщина уже 2 недели находится на самоизоляции.

Диденко также призвала подписчиков соблюдать карантин и сидеть дома, пока не поздно.

Смотрите видеообращение Олеси Диденко:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#оставайтесьдома #stayhome

Публикация от Olesya Didenko. (@olesya__didenko)

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Нафтогаз Здоровье Здоровая жизнь
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