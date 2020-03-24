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Коронавирусом заразился экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари

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У бывшего президента Финляндии Марти Ахтисаари обнаружили коронавирус. 82-летний экс-глава государства заразился от жены Ээвы.

"Заболевание подтвердили вчера (23 марта). Самочувствие у Ахтисаари хорошее", – сообщила 24 марта канцелярия президента, пишет Интерфакс-Украина.

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Ранее, 21 марта, канцелярия сообщила, что жена экс-президента Ээва Ахтисаари заразилась коронавирусом, и что ее состояние здоровья нормальное.

Что известно о Марти Ахтисаари? Ахтисаари родился 23 июня 1937 года. Был президентом Финляндии в 1994 – 2000 годах. Он был первым непосредственно избранным главой государства. Лауреат Нобелевской премии мира (2008 год).

Какова ситуация с коронавирусом в Финляндии

  • Согласно данным по состоянию на 23 марта в Финляндии было зафиксировано 686 случаев заболевания коронавирусом.
  • Госпитализированы 50 пациентов, из них 13 – в отделениях интенсивной терапии.
  • Первую смерть от коронавируса в Финляндии зафиксировали 21 марта. Это был человек очень почтенного возраста.
  • Сейчас в Финляндии тесты на коронавирус проходят прежде всего тяжелобольные пациенты, пациенты из групп риска, медики и работники социальной сферы.
  • Финляндия готовится закрыть заведения общественного питания и ограничивать движение транспорта для противодействия распространению коронавируса.

Смотрите видео, как уберечься от коронавируса:

 

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Коронавирус Covid-19 Лечение Здоровье Новости политики Финляндия
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