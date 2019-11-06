Короткий сон может вызвать опасные заболевания

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Короткий сон
Короткий сон / Unsplash

Недостаточное количество сна связано с низкой минеральной плотностью костей и остеопорозом женщин в постменопаузе.

В исследовании приняли участие и 11 084 женщины, у которых закончилась менопауза, сообщает Medical News.

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Их разделили на две группы: первая спала по 5 часов в день, а вторая до 7. В ходе исследования оказалось, что участницы первой группы имели значительно более низкий показатель BMD в бедрах, шее и позвоночнике, чем участницы второй группы.


К чему приводит недостаток сна

Также ученые обнаружили, что первая группа имела на 63% выше риски возникновения остеопороза бедра и позвоночника.

Я надеюсь, что это исследование может служить напоминанием стремиться к рекомендованным минимальным 7 часам сна в сутки ради нашего физического и психического здоровья,
– отметил Хизер Окс-Бальком, доктор наук, ведущий автор исследования, университет в Буффало

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Медицина исследования Сон
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