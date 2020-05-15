Костюмы-призраки: почему украинские медики до сих пор не получили средства защиты из Китая

Украина должна была получить защитные костюмы для медиков до 1 мая, которые власть закупила в Китае на 40% дороже стоимости отечественных костюмов. Однако по состоянию на 15 мая врачи ничего еще не получили.

Этот скандал прокомментировал глава Минздрава Максим Степанов в интервью BBC Украина.

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Степанов сказал, когда Минздрав и поставщик заключали договор, то согласно ему костюмы в Украину должны были привезти до 1 мая.

"25 апреля мы получили письмо от китайской стороны, что Государственная таможенная служба Китая ввела определенные ограничения на экспорт материалов – костюмов и средств защиты", – сообщил глава Минздрава.

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Он добавил, что по последней информации, костюмы уже в Пекине и их грузят. Первый борт вылетает сегодня, 15 мая.

Должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Есть задержка с поставкой – это форс-мажор, потому что это было решение китайских властей и касалось не только товаров для Украины, а и для многих других стран,

– убеждает Максим Степанов.

Добавим, ранее нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова рассказала, Минздрав закупил одноразовые костюмы для врачей на 40% дороже, чем имел возможность. В тот момент, как отечественные производители предлагали костюмы по 245 гривен за штуку, тендер выиграла китайская компания, которая продает один костюм за 488 гривен. Экономия могла составить 13,7 миллиона гривен, благодаря чему можно было бы приобрести еще 50 тысяч костюмов.

На вопрос о выборе защитных костюмов глава Минздрава ответил журналистам: "Это не просто костюмы другого качества. Есть костюм маляра, а есть костюм биологической защиты. Я думаю, что вы различаете, что это совершенно другая продукция".

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