Которые люди чувствуют себя самыми счастливыми в сексе

Любители БДСМ отличаются не только здоровой психикой, но и чаще других говорят, что получают наслаждение от секса и удовлетворены своей интимной жизнью.

К такому выводу пришли ученые, которые провели исследование в Италии. В эксперименте приняли участие 266 добровольцев из Италии – 141 мужчина и 125 женщин в возрасте от 18 до 74 лет.

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Все они участвовали в БДСМ-практиках. В контрольную группу вошли 100 мужчин и 100 женщин с разными сексуальными предпочтениями.

БДСМ - что это? Психосексуальная с убкультура , основанная на обмене между властью партнерами, а также на принципах безопасности, добровольности и разумности (принята аббревиатура от английских слов Безопасный, вменяемый, по обоюдному согласию – СНВ).

Участники, которые играли доминантную роль в сексе или менялись ролями с партнером, оказались более счастливыми и довольными сексуальной жизнью, чем те, которые только подчинялись партнеру.

Чаще всего в доминантной позиции выступали мужчины, 30% участников менялись ролями.

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