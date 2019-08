Которые люди получают больше удовольствия от еды

Ожирение является основной проблемой общественного здоровья. Причины ожирения разные, но решения о потреблении пищи играют важную роль, особенно решение о том, какие продукты и в каком количестве потреблять. Восприятие вкуса может привести к перееданию.

Ученые из Университета Айовы обнаружили существенную разницу во вкусовых ощущениях между участниками с нормальным/избыточным весом и участниками с ожирением, пишет Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Читайте также: Как определить правильный размер порций еды и напитков

При увеличении количества потребления пищи, происходит снижение предельного вкусового восприятия. Это означает, что чем больше съедаешь определенный продукт, тем менее привлекательным он становится. Отношение между воспринятым вкусом и количеством потребления определяется как сенсорно-специфическое насыщение.

Для измерения мгновенного вкусового восприятия исследователи привлекли 290 взрослых в возрасте от 18 до 75 лет, 80% участников были женщины. Из них 161 человек имел нормальный вес, 78 – избыточный, а у 51 человека было ожирение.

Участникам предложили съесть любое количество кусочков шоколада и оценивать вкус каждого кусочка. Потребление варьировалось от 2 до 51 кусочка. Половина участников получила информацию о питательной ценности шоколада до начала его дегустации. При этом связь между вкусом пищи и индексом массы тела был не только во время эксперимента, а перед ним и после него.

Почти всем участникам первый кусочек шоколада казался вкуснее, чем десятый – такое восприятие отметили более 80% участников. В среднем каждый съел по 12 кусочков шоколада.

Участникам, страдающим ожирением, нужно было потреблять больше шоколада, чем участникам без ожирения, чтобы испытать аналогичное снижение вкусовых ощущений. В частности, женщинам с ожирением нужно было съесть 12,5 кусочков шоколада для снижения вкусового восприятия до того же уровня, что и у женщин без ожирения (они же съели 10 кусочков). Разница между потреблением людей с ожирением и без составляла 67,5 калорий. Это может частично объяснить, почему люди с ожирением потребляют больше, чем люди без ожирения.

Вывод: люди с ожирением больше наслаждались едой, чем другие участники. Их желание есть шоколад также медленнее уменьшалось, чем у других участников.

При этом информация о питательной ценности шоколада перед его потреблением не повлияла на восприятие вкуса.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.