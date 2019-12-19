Основные правила ухода за кожей после 40
После 40 – это возраст когда нужно серьезно подходить к выбору средств по уходу за кожей. Она уже не может так хорошо восстанавливаться.
В ней уже много повреждений от воздействия солнца, образа жизни, окружающей среды, поэтому просто купить "какой-то крем и ждать исчезновения морщин" не получится, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
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Как ухаживать за кожей после 40
1. Очистка
Нужно правильно подобрать по типу кожи, состоянию и проблемам. Умойтесь не водой, а специальными гелями/пенками/кремами. Если носите макияж, то добавьте в уход гидрофильное масло для его снятия. Особенно это актуально при проблеме розацеа (при обострении можно использовать его для умывания).
Пример:
- гидрофильное масло-пенка от Markell;
- молочко для лица Bioderma Hydrabio Lait.
2. Крем вокруг глаз
Обязательно должен быть в этом возрасте. Здесь важно все: увлажнять, отбеливать (если есть пигментация), бороться с морщинами.
Женщины после 40 лет должны тщательно ухаживать за кожей \ unsplash.com
Пример:
- крем для контура глаз от Topicrem (увлажняет)
- Neotone eyes освещающий крем для кожи вокруг глаз от Isispharma (при пигментации)
- pHformula крем вокруг глаз Eye recovery (с пептидами – борьба с морщинами).
3. Сыворотка
Курсами 2-3 раза в год. С антиоксидантами: витаминами С и Е, зеленый чай, коэнзим Q10, с кислотами (гликолевая, молочная – для чувствительной кожи) и др. Наносим под крем.
Пример:
- Rilastil Re-sleep, Multirepair сыворотки;
- сыворотка ARAVIA с антиоксидантами;
- Uriage увлажняющая сыворотка для обезвоженной кожи.
4. Средства с ретинолом
В 40+ этот компонент просто обязан быть в вашем уходе. Это один из немногих ингредиентов, который реально работает против возрастных изменений. Применяем только вечером.
5. Крем для лица
С антиоксидантами (особенно витамин С), гиалуроновой кислотой, пептидами и др.
Пример:
- крем с алоэ вера и муцином улиток от Aloe plus Lanzarote;
- Dermedic Hydrain Hialuro крем-гель сильно увлажняющий.
6. И конечно, защита от солнца.
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