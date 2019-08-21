Чем на самом деле полезно красное мясо

Сегодня красное мясо считают почти отравой. Люди начали массово и полностью отказываться от этого продукта. Но, на самом деле, не все так однозначно, и если кушать его в меру, оно принесет больше пользы, чем вреда.

Поэтому разберемся, что на самом деле хорошего и полезного в красном мясе.

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Красное мясо – что это? Специалисты по питанию считают "красным" мясо млекопитающих: например, говядину, свинину и баранину, а "белым" – мясо птиц, например, кур или индеек.

Польза красного мяса

Белок. Международные клинические рекомендации по питанию называют постное красное мясо безопасным для здоровья источником белка.

В 100 г постной свинины содержится 26 г белка. В Украине рекомендуют употреблять 65-117 г белка в сутки мужчинам и 58-87 г женщинам: то есть с порцией мяса можно получить половину дневной нормы.

Железо. Оно есть и в растительной, и в животной пищи, но из мяса оно усваивается лучше, чем из растений.

В 100 г постной свинины содержится 1,15 мг железа. Рекомендуемая суточная доза для мужчин – 10 мг железа в сутки, для женщин – 18 мг в сутки. Это десятая часть дневной нормы, поэтому "добирать" придется с другой еды – морепродуктов, орехов, бобовых и овощей.

Витамин В12. Он необходим для кроветворения, нормальной работы нервной системы и синтеза ДНК. И отсутствует в растительной пище.

В 100 г постной свинины содержится 0,57 мкг витамина В12. Это всего лишь пятая часть рекомендуемой дневной нормы – 3 мкг. Поэтому нужно употреблять и другие продукты животного происхождения: рыбу, яйца, молоко и молочные продукты.

Сколько можно есть красного мяса?

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует здоровым людям употреблять не более одной порции постного мяса в день. Это кусок весом 50-80 грамм и размером примерно с колоду карт.



Раз в неделю можно съедать стейк весом до 500 граммов

Но порцию можно и увеличить, если в некоторые дни отказываются от красного мяса. Например, Международный фонд рака позволяет раз в неделю баловать себя большим стейком – весом 350-500 г. Или через день есть по несколько небольших котлет.

А вот продуктов из обработанного мяса рекомендуется избегать.

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