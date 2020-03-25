Красные глаза могут быть признаком коронавируса, – CNN

Медсестра, которая ухаживала за пациентами с коронавирусом в Сиэтле, сказала, что у всех был одинаковый признак – красные глаза.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова Челси Эрнест, которая работает в Вашингтоне. Медсестра заявила, что именно глаза были "единственным и важнейшим" признаком для понимания того, что у человека Covid-19.

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"У них, как... глаза с аллергией. Белая часть глаза не красная, у них покраснение вокруг глаз", – объяснила медсестра.

Добавим, что в Центрах контроля и профилактики заболеваний (CDC) не добавили красные глаза в перечень симптомов коронавируса.

Чаще всего пациенты с Covid-19 имеют лихорадку, кашель, одышку, боль в груди. Однако Американская академия офтальмологии прислала сообщение о том, что вирус может также вызывать конъюнктивит.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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