Кремль скрывает более 70% смертей от коронавируса на территории России, – Financial Times

Данные о смертности от коронавируса в России могут быть на 70% выше, чем сообщает правительство. Журналисты обнаружили в статистике много смертей, которые Кремль почему-то не учитывает. Кроме того, общая статистика смертности в этом году значительно выше по сравнению с предыдущими годами.

Журналисты Financial Times проанализировали официальные данные о смертности в Москве и Санкт-Петербурге и обнаружили большое количество умерших, которые правительство не учитывает.

К теме У Дмитрия Пескова обнаружили коронавирус: что известно о состоянии здоровья прессекретаря Путина

В апреле в этих городах было на 2073 летальных случаев больше, чем в среднем за последние 5 лет. Зато в официальных данных за апрель по Москве всего 629 смертей, в этот момент еще 1444 смертей остаются без рассмотрения.

В Москве больше всего случаев заражения в стране. Более того, именно в столице зарегистрирована большая часть от общего количества жертв коронавируса. Статистика смертности свидетельствует о том, что в апреле 2020 года она была самой высокой с 2010 года.

Зато в Санкт-Петербурге, где зарегистрировано 29 летальных случаев от коронавируса, – в апреле было на 232 смерти больше, чем в среднем за последние годы.

По состоянию на утро 12 мая в России зарегистрировали 2009 смертей от коронавируса. Если к этой цифре добавить тех, кого не учли, общая статистика жертв из-за болезни вырастет на 72%.

Если данные в других городах продемонстрируют такую же разницу, это может стать доказательством того, что Кремль действительно скрывает истинное количество жертв.

Министерство здравоохранения России отказалось давать комментарии журналистам, а официальные общенациональные данные будут опубликованы аж в июне.

К слову, в России действие запрет на публикации или обсуждения фейков о пандемии. Некоторые критики считают, что этот запрет можно использовать для подавления любых новостей, которые противоречат официальным заявлениям правительства.

Несмотря на то, что Путин уверяет граждан, что все "под контролем", союз врачей, связанная с оппозиционными активистами, заявляет, что правительство скрывает масштабы медицинской кризиса.

Также ранее министр здравоохранения РФ признался что не все жертвы COVID-19 попадают в официальную статистику.

К слову, в Великобритании, где общее количество больных примерно на 6 тысяч меньше, чем в России, выявили более 32 тысячи смертей из-за болезни.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.