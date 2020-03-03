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Кричат и бунтуют: начались протесты под подъездом женщины, муж которой заболел коронавирусом

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По словам очевидцев, люди кричат и перекрывают дорогу. Местным жителям не нравится, что женщина, муж который заболел коронавирусом, до сих пор дома.

Люди требуют, чтобы женщину госпитализировали в больницу, об этом сообщает "Проминь"

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Напомним, семейная пара 29 февраля вернулась из Италии. Впоследствии мужчине стало плохо – его госпитализировали с симптомами простуды и першением в горле. 3 марта лабораторные исследования подтвердили наличие коронавирусной инфекции Covid-19 у мужчины.

У женщины больного отсутствуют симптомы заболевания, поэтому ее не забрали в больницу. Сейчас она находится на самоизоляции в собственной квартире. По словам Виктора Ляшко, с ней постоянно контактирует врач и в случае появления симптомов ее сразу госпитализируют и проведут все необходимые анализы.

В Черновцах жители дома требуют госпитализировать женщину, муж который заболел коронавирусом: видео

Смотрите сюжет от 24 канала о первом случае заболевания коронавирусом в Украине:

 

 

КоронавірусКоронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Протесты Новости Черновцов Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Медицина
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