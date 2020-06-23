Критическая ситуация: в Минздраве назвали три региона, где могут ввести жесткий карантин
В трех регионах Украины критическая ситуация с распространением коронавирусной болезни. В них могут ввести более жесткий карантин, речь идет о Львовской, Волынской и Закарпатской областях.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.
Читайте также Из Харьковской больницы, которую перепрофилировали для больных COVID-19, массово уволились медики
По словам главного санитарного врача страны, сложная эпидемиологическая ситуация на Западе Украины.
Какой карантин действует в Украине
С 22 июня правительство ввело в действие новый адаптивный карантин. По словам Ляшко, до 31 июля точно не будут смягчены такие требования, как ношение маски в общественных местах, социальное дистанцирование, ограничение количества людей в помещениях.
Антирекорд Львовщины
Известно, что во Львовской области за минувшие сутки зафиксировали самый масштабный прирост больных COVID-19 – 240 человек.
Глава Минздрава Максим Степанов посетил во Львовскую область с рабочим визитом, чтобы выяснить причину резкого всплеска заболеваемости и заявил о плохой работе медицинского руководства в области, министр пригрозил увольнениями.
Ситуация на Западе Украины сложна
- Львовская область – 240 новых случаев, в целом – 4220.
- Закарпатская область – 103 новых случая, в целом – 2291.
- Ровненская область – 75 новых случаев, 3038 в целом.