Кривая носовая перегородка: симптомы и что делать

Носовая перегородка немного смещена от центра примерно у 80% населения, и подавляющее большинство из них даже не чувствует дискомфорта.

Даже люди с очень кривой носовой перегородкой могут не обращать внимания на то, что нос плохо дышит, ведь привыкли к этому состоянию и не знают, что может быть иначе.

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Оперирование перегородки носа называется септопластикой, но само по себе отклонение перегородки – не основание для хирургического вмешательства.

Причины кривой носовой перегородки

Травма носа, которая чаще всего встречается при рождении.

Асимметричное развитие хрящей и костей носа во время развития плода

Симптомы и последствия кривой перегородки носа

Поочередно дышит то одна, то другая сторона носа (особенно ночью), или плохо дышат сразу обе стороны;

Частые инфекции пазух носа (гайморит);

Меняется воздушный поток, кожа в носу становится сухой и потрескавшейся; ⠀

Головная боль;

Хронический насморк и стекание слизи;

Шумное дыхание во время сна;

Разбитость, усталость, отсутствие концентрации из-за кислородного голодания.

Когда нужно оперировать носовую перегородку

Искривление носовой перегородки с хронической заложенностью носа, затрудненным дыханием и насморком;

Частые гнойные синуситы (гаймориты), а именно более 3 раз в год;

Медикаменты не помогают;

Остановки дыхания во сне, сильный храп, дыхание через рот;

Неконтролируемые носовые кровотечения, а другие методы лечения потерпели неудачу;

Снижение работоспособности, повышенная утомляемость, головная боль, плохая концентрация внимания из-за недостатка кислорода.

В некоторых случаях ринопластика проводится одновременно с септопластикой.

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