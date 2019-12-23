Кривая носовая перегородка: симптомы и что делать
Носовая перегородка немного смещена от центра примерно у 80% населения, и подавляющее большинство из них даже не чувствует дискомфорта.
Даже люди с очень кривой носовой перегородкой могут не обращать внимания на то, что нос плохо дышит, ведь привыкли к этому состоянию и не знают, что может быть иначе.
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Оперирование перегородки носа называется септопластикой, но само по себе отклонение перегородки – не основание для хирургического вмешательства.
Причины кривой носовой перегородки
- Травма носа, которая чаще всего встречается при рождении.
- Асимметричное развитие хрящей и костей носа во время развития плода
Симптомы и последствия кривой перегородки носа
- Поочередно дышит то одна, то другая сторона носа (особенно ночью), или плохо дышат сразу обе стороны;
- Частые инфекции пазух носа (гайморит);
- Меняется воздушный поток, кожа в носу становится сухой и потрескавшейся; ⠀
- Головная боль;
- Хронический насморк и стекание слизи;
- Шумное дыхание во время сна;
- Разбитость, усталость, отсутствие концентрации из-за кислородного голодания.
Когда нужно оперировать носовую перегородку
- Искривление носовой перегородки с хронической заложенностью носа, затрудненным дыханием и насморком;
- Частые гнойные синуситы (гаймориты), а именно более 3 раз в год;
- Медикаменты не помогают;
- Остановки дыхания во сне, сильный храп, дыхание через рот;
- Неконтролируемые носовые кровотечения, а другие методы лечения потерпели неудачу;
- Снижение работоспособности, повышенная утомляемость, головная боль, плохая концентрация внимания из-за недостатка кислорода.
В некоторых случаях ринопластика проводится одновременно с септопластикой.
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