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Кривая носовая перегородка: симптомы и что делать

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Кривая носовая перегородка: что делать / med-practic

Носовая перегородка немного смещена от центра примерно у 80% населения, и подавляющее большинство из них даже не чувствует дискомфорта.

Даже люди с очень кривой носовой перегородкой могут не обращать внимания на то, что нос плохо дышит, ведь привыкли к этому состоянию и не знают, что может быть иначе.

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Оперирование перегородки носа называется септопластикой, но само по себе отклонение перегородки – не основание для хирургического вмешательства.

Причины кривой носовой перегородки

  • Травма носа, которая чаще всего встречается при рождении.
  • Асимметричное развитие хрящей и костей носа во время развития плода

Наслідки кривої носової перегородки

Симптомы и последствия кривой перегородки носа

  • Поочередно дышит то одна, то другая сторона носа (особенно ночью), или плохо дышат сразу обе стороны;
  • Частые инфекции пазух носа (гайморит);
  • Меняется воздушный поток, кожа в носу становится сухой и потрескавшейся; ⠀
  • Головная боль;
  • Хронический насморк и стекание слизи;
  • Шумное дыхание во время сна;
  • Разбитость, усталость, отсутствие концентрации из-за кислородного голодания.

Когда нужно оперировать носовую перегородку

  • Искривление носовой перегородки с хронической заложенностью носа, затрудненным дыханием и насморком;
  • Частые гнойные синуситы (гаймориты), а именно более 3 раз в год;
  • Медикаменты не помогают;
  • Остановки дыхания во сне, сильный храп, дыхание через рот;
  • Неконтролируемые носовые кровотечения, а другие методы лечения потерпели неудачу;
  • Снижение работоспособности, повышенная утомляемость, головная боль, плохая концентрация внимания из-за недостатка кислорода.

В некоторых случаях ринопластика проводится одновременно с септопластикой.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Лечение
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