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В Кривом Роге 15 больных коронавирусом врач самовольно выписал из больницы

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Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине / УНН

В Кривом Роге главный врач самовольно выписал из медучреждения 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. За это медика отстранили от должности.

Об этом говорится на странице управления прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета в Facebook.

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Что известно о скандальной выписке пациентов с коронавирусом

29 апреля шесть медработников и 21 пациент находились на самоизоляции в четвертой городской Криворожской больнице. Все они заразились от одной женщины у которой, предварительно обнаружили коронавирус.

Впоследствии пятерых пациентов перевели на лечение в инфекционную больницу, одного пациента – в 7-ю больницу, а остальные 15 больных, которым уже поставили диагноз коронавирус, врач отпустил на амбулаторное лечение.

Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка уже туда переведена,
– прокомментировал начальник управления здравоохранения Константин Мурашко.

По состоянию на 12 мая в Кривом Роге зафиксировано 174 случая коронавируса, 14 человек находятся в тяжелом состоянии.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Больница Новости Кривого Рога Медицина Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
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