Кролики помогли понять для чего женщинам оргазм

Наблюдения за крольчихами доказали сходство женского оргазма с биологическим механизмом, который стимулирует овуляцию в процессе секса.

У людей и человекообразных обезьян женский оргазм эволюционировал из такого механизма, считают американские ученые.

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На женский оргазм негативно влияют некоторые препараты, например, антидепрессант флуоксетин. Чтобы исследовать это, команда назначила 12 самкам кролика двухнедельный курс этого препарата.



Опыты на кроликах показали, что оргазм нужен женщинам для овуляции

Тогда ученые проверили количество яйцеклеток, которые выделялись после того, как животные спаривались. Результаты показали, что кролики, получавшие антидепрессанты, высвобождали на 30% меньше яйцеклеток, чем девять кроликов, которые не принимали препарат.

Команда заявила, что результаты соответствуют их теории, что кроликам нужно почувствовать что-то похожее на оргазм, чтобы произошли гормональный всплеск и овуляция.

На основе этих экспериментов исследователи сделали вывод, что женский оргазм эволюционировал из более раннего механизма, который нужен для продолжения рода.

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