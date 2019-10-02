Кролики помогли понять для чего женщинам оргазм

67 Читати новину українською
Для чего женщинам оргазм
Для чего женщинам оргазм / pixabay.com

Наблюдения за крольчихами доказали сходство женского оргазма с биологическим механизмом, который стимулирует овуляцию в процессе секса.

У людей и человекообразных обезьян женский оргазм эволюционировал из такого механизма, считают американские ученые.

Читайте также: Что такое оргазм и как понять испытывали ли вы его

На женский оргазм негативно влияют некоторые препараты, например, антидепрессант флуоксетин. Чтобы исследовать это, команда назначила 12 самкам кролика двухнедельный курс этого препарата.

Досліди на кроликах показали, що оргазм потрібен жінкам для овуляції
Опыты на кроликах показали, что оргазм нужен женщинам для овуляции

Тогда ученые проверили количество яйцеклеток, которые выделялись после того, как животные спаривались. Результаты показали, что кролики, получавшие антидепрессанты, высвобождали на 30% меньше яйцеклеток, чем девять кроликов, которые не принимали препарат.

Команда заявила, что результаты соответствуют их теории, что кроликам нужно почувствовать что-то похожее на оргазм, чтобы произошли гормональный всплеск и овуляция.

На основе этих экспериментов исследователи сделали вывод, что женский оргазм эволюционировал из более раннего механизма, который нужен для продолжения рода.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
В городах Украины начались протесты из-за формулы Штайнмайера: фото, видео
2 октября
1749
Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Женское здоровье Секс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
26 сентября 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 22669
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
24 сентября 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
Олександр Бевза 1434
Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
24 сентября 16:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 6066
Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
23 сентября 19:00 Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
Олександр Бевза 770
Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
20 сентября 18:00 Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
Анастасія Кушпіт 470
Новости
Больше новостей
Залиште відгук