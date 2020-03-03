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Кроме больного коронавирусом в Украине изолировали еще 35 человек

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Вместе с первым пациентом из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус SARS-CoV-2, изолировали еще 35 человек.

Об этом в комментарии Здоровью 24 сообщила депутат Черновицкого областного совета и инфекционистка Ольга Кобевко.

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Инфекционистка Ольга Кобевко
“Они не находятся у нас на стационаре, это самоизоляция. Это все люди, с которыми больной находился в близком контакте”.

Однако заведующая инфекционного отделения Черновицкой областной клинической больницы Валентина Миндреску сказала, что ей ничего не известно об этой изоляции.

Также она отметила, что больница была готова к приему больного коронавирусом и соблюла все меры безопасности.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Новости Черновцов
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