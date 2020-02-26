Кроме девушки с собакой, есть еще неэвакуированные украинцы, – обращение к Зеленскому из Уханя

Во время эвакуации украинцев из китайского Уханя 3 наших граждан не пустили на борт самолета из-за повышенной температуры. Среди них был украинец Слава, который записал видеообращение к президенту Владимира Зеленскому, главе МИД Вадиму Пристайко и посольству Украины.

В начале видео Слава напомнил, что в Ухане, кроме "девушки с собачкой", есть еще 3 украинца. Видео обнародовало "Громадське".

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Слава рассказал, что после 3 анализов у ​​него не обнаружили коронавируса. Сейчас украинец чувствует себя хорошо, он до сих пор находится в отеле.

Я постоянно на связи с посольством Украины, но какой-то конкретной информации по нашей эвакуации они предоставить не могут. Единственное, что мне предоставили это то, что я не смогу покинуть территорию Китая самостоятельно, только с помощью посольства Украины,

– сказал украинец.

Слава обратился к украинским властям об эвакуации из Китая: видео

«Крім дівчини з собачкою, в Ухані є ще троє українців, яких не евакуювали до України»: Слава — один із них. Через підвищену температуру 20 лютого він мусив залишитися в Китаї. Три аналізи показали, що в нього немає коронавірусу. Хлопець просить евакуювати його на батьківщину pic.twitter.com/GufMM3NJsq — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

О какой "девочку с собачкой" идет речь?

Украинка Анастасия Зинченко отказалась от эвакуации из-за того, что на борт самолета не пустили ее собаку. Дело в том, что власти КНР не предоставили такого разрешения. Впоследствии Анастасии позвонил Владимир Зеленский и пообещал, что украинку вернут домой.



Кроме того, донецкий "Шахтер" заявил, что готов выслать свой самолет за украинкой Настей Зинченко.

Возвращение украинцев из китайского Уханя: что известно

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.

Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого не имеет возбудителя коронавируса Covid-2019.

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Чтобы успокоить людей, к эвакуированных присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



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