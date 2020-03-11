Кроме школ из-за карантина закрывают и садики, – премьер-министр

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подтвердил введение карантина из-за коронавируса по всей Украине. На карантин также идут дошкольники.

Кроме школ и университетов также закрыли садики, об этом сообщил во время брифинга премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Чтобы предотвратить распространение коронавируса в Украине, правительство решило принять ряд мер. В частности, введение карантина в детских, средних и высших учебных заведениях.

Введение карантина в средних и высших учебных заведениях. Дети в школы и садики ходить не должны,

– отметил Денис Шмигаль.

Также премьер-министр подтвердил введение ограничений на организацию культурных, спортивных, развлекательных массовых мероприятий до 200 человек.

Дополнительные меры правительства

Кабмин выделил 100 миллионов гривен на закупку средств индивидуальной защиты. До 1 июня запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Чтобы защититься от коронавируса, следует часто и тщательно мыть руки, соблюдать дистанцию с людьми, использовать маски, если чувствуете симптомы недомогания.



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