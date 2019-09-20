Кровь девушки посинела из-за обезболивающего – фото

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Посинела кровь из-за лекарств
Посинела кровь из-за лекарств / CNN

Кровь 25-летней девушки из США посинела после того, как она выпила большую дозу обезболивающего.

Девушка перед сном выпила лекарства против зубной боли, которые предварительно приобрела в местной аптеке без рецепта, отмечает CNN.

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Доза оказалась слишком большой и на утро девушка почувствовала слабость и обратилась к врачу.

Медики взяли у пациентки кровь из артерии и были шокированы. Полученная кровь была темно-синего цвета. Кожа и ногти также имели такой оттенок.


Лекарство против зубной боли имело в составе бензакоин

Врачи поставили диагноз "метгемоглобинемия". Причиной стала слишком большая доза обезболивающего, которое имело в составе бензакоин – местный анестетик.

Как оказалось, уровень кислорода в крови девушки составлял 67% при том, что норма 95-100%.

Это грозило серьезными повреждениями мозга и даже смертью. Благодаря своевременной помощи состояние женщины улучшилось.

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Теги: Лекарства Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина
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