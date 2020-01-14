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Какое количество выделений во время месячных является нормой

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Какая потеря крови при месячных является нормой / Instagram / @zerowastestore

Во время менструаций у фертильных женщин может выделяться разное количество крови. На это влияет уровень стресса, питание, выбор контрацептивов и тому подобное. О том, что считается нормой и может ли угрожать жизни чрезмерное кровотечение – читайте в материале Здоровье 24.

О норме кровопотери при месячных написала гинеколог Оксана Негрич на своей странице в инстаграме. По словам врача, для того, чтобы оценить риск чрезмерных маточных кровотечений, следует ответить на вопрос: как вы часто меняете прокладку в дни интенсивных выделений, есть ли необходимость менять ее ночью и сколько вы используете за один менструальный период, а также есть ли у вас анемия и насколько большие сгустки в выделениях.

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Женщины с нормальным объемом менструальной кровопотери преимущественно:

– Меняют прокладки / тампоны с интервалом более 3 часов;
– Используют меньше, чем 21 прокладку / тампона за цикл;
– Редко нуждаются в замене прокладки / тампона ночью;
– Имеют сгустки диаметром менее 2,5 см;
– Не имеют анемии (гемоглобин ≥ 120 г/л);

Если ваша ситуация не соответствует хотя бы одному из этих критериев – стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

 
Гинеколог Оксана Негрич
"Если во время менструации вы вынуждены поменять две прокладки или два тампона за один час в течение двух часов подряд, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, поскольку такое кровотечение может угрожать вашему здоровью".

Яка втрата крові при місячних є нормою
Какая потеря крови при месячных является нормой / Instagram / @lilypadstt

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Гигиена Женское здоровье
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