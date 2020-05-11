В крови мужчин больше фермента, который помогает COVID-19 заражать клетки: новые данные

Ученые из Нидерландов провели новое масштабное исследование, результаты которого вновь свидетельствуют о том, что мужчины в большей зоне риска заразиться COVID-19 и получить его сложную форму, чем женщины.

Ученые сравнили уязвимость женщин и мужчин к коронавирусу. В исследовании приняли участие около 4 тысяч человек, результаты работы опубликованы European Society of Cardiology.

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Известно, что возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 использует белок ACE2 для того, чтобы проникать в здоровые клетки и инфицировать их. Исследователи обнаружили, что уровень этого белка в крови мужчин выше, чем у женщин. Кроме того, уровень этого белка выше и у тех людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания.

Это не первое исследование, которое говорит о том, что мужчины чаще умирают от коронавируса. Но это первое масштабное исследование, которое может ответить на вопрос "почему?". Ранее ученые лишь предполагали, что причиной является белок ACE2.

Как проводилось исследование

Во время первого этапа исследования ученые сравнили концентрацию ACE2 в крови у 1 485 мужчин и 537 женщин с сердечной недостаточностью. Средний возраст мужчин составлял 69 лет, а женщин – 75 лет. Впоследствии исследователи провели второе исследование для подтверждения своих выводов на 1 123 мужчинах и 575 женщинах той же возрастной группы. Добровольцы, на которых проводили исследование, были из 11 европейских стран.

Оказалось, что уровень ACE2 в крови был привязан больше к мужскому полу, чем к сопутствующим заболеваниям или приемю ингибиторов ACE, ARBS и MRAs.

Следовательно, исследователи утверждают, что людям с сердечной недостаточностью не следует прекращать прием препаратов из-за того, что у них обнаружили коронавирус.

Эти препараты очень эффективны против сердечной недостаточности и гипотетическое влияние на вирусную инфекцию следует сопоставлять с уже доказанными преимуществами терапии,

– заявил автор исследования Адриан Воорс.

Несмотря на это, ученые признают, что их исследование было несколько ограниченным, ведь уровень белка ACE2 измеряли только в крови. Впрочем, его концентрация есть и в легких, сердце, почках, семенниках мужчин и других тканях.

Коронавирус тесно связан с белком ACE2 в легких, но поскольку в исследовании приняли участие здоровые люди, необходимы дальнейшие исследования для окончательных подтверждений выводов этого заявления.

Напомним, что накануне китайские врачи сообщили, что мужчины умирают от коронавируса более чем вдвое чаще женщин.



Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала

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